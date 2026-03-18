Equipe de Votuporanga, representada pela Avonat, fez bonito na piscina e garantiu o terceiro lugar no ranking geral

publicado em 24/03/2026

Equipe de Votuporanga, representada pela Avonat, fez bonito na piscina e garantiu o terceiro lugar no ranking geral. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga ficou em terceiro lugar no Torneio Regional de Natação Pré-Mirim a Sênior da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). A competição foi realizada no último sábado (21) no Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho" e marcou a abertura oficial da temporada 2026, reunindo centenas de atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes de diversas cidades do Estado. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.A equipe de Votuporanga, representada pela Avonat, fez bonito na piscina e garantiu o terceiro lugar no ranking geral com 108 medalhas ao município, sendo 45 medalhas de ouro, 38 de prata e 25 de bronze, resultado que confirma o talento local e valoriza o trabalho contínuo de atletas, treinadores e famílias.O primeiro lugar ficou para Andradina Tenis Clube, com 55 medalhas de ouro, 21 de prata e 13 de bronze. O segundo lugar ficou com os atletas do Sesi São José do Rio Preto, com 46 medalhas de ouro, 22 de prata e 14 de bronze.Participaram do torneio nadadores das categorias Pré-Mirim, Mirim I e II, Petiz I e II, Infantil I e II, Juvenil I e II, Júnior I e II e Sênior.Referência regional na modalidade, Votuporanga vem consolidando sua trajetória na natação por meio de investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação técnica e incentivo à formação esportiva. O município oferece condições que favorecem tanto o surgimento de novos talentos quanto o desenvolvimento de atletas em nível competitivo.O processo de formação tem início no Parque Aquático "Prof. Luiz Carlos Toloni", onde crianças e iniciantes dão os primeiros passos na natação. Com a evolução, os atletas passam a integrar as equipes de treinamento no Parque Aquático "Saverio Maranho", ampliando a preparação técnica e a participação em competições oficiais.