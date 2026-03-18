Atendimentos serão realizados neste sábado (28/3), em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 16h; haverá exames e orientações gratuitas

publicado em 26/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Sempre atenta à prevenção na saúde e bem-estar da população, a Secretaria da Saúde de Votuporanga realizará o "Dia D" da Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal. A mobilização será realizada em todas as Unidades de Saúde, com atendimento especial, das 8h às 16h.A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população ao diagnóstico precoce, considerado fundamental para aumentar as chances de cura da doença. Durante o atendimento, equipes de Saúde Bucal estarão disponíveis para realizar exames preventivos, avaliação de possíveis lesões e orientações sobre higiene bucal e autoexame.A campanha é voltada, principalmente, para pessoas com mais de 35 anos, tabagistas, trabalhadores com exposição solar intensa, indivíduos com histórico familiar da doença e portadores de HPV, públicos mais vulneráveis ao desenvolvimento do câncer de boca.Os profissionais também orientam a população a ficar atenta a sinais de alerta, como manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na boca, feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, rouquidão persistente e dificuldade para mastigar, engolir ou falar. Em casos mais avançados, podem surgir sintomas como sensação de algo preso na garganta e limitação nos movimentos da língua.A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, reforçou a importância da prevenção. "O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura por isso, é importante aproveitar a mobilização para realizar a avaliação e manter os cuidados com a saúde bucal ao longo do ano".A Secretaria da Saúde reforça que o atendimento odontológico preventivo é oferecido durante todo o ano nas unidades e orienta que a população mantenha consultas regulares e procure atendimento ao identificar qualquer alteração.