Seguindo orientação da Fundação Procon-SP, ação tem o objetivo de orientar outros órgãos e a própria população sobre os valores de referência do litro da gasolina, etanol e diesel

publicado em 23/03/2026

Seguindo orientação da Fundação Procon-SP, ação tem o objetivo de orientar outros órgãos e a própria população sobre os valores de referência do litro da gasolina, etanol e diesel. Foto: Prefeitura de Votuporanga

A equipe do Procon de Votuporanga está realizando o monitoramento dos preços praticados pelos postos de combustíveis da cidade, seguindo orientação da Fundação Procon-SP.A ação tem caráter informativo e de acompanhamento do mercado, com o objetivo de orientar outros órgãos e a própria população sobre os valores de referência do litro da gasolina, etanol e diesel, além de identificar as variações entre os menores e maiores preços encontrados durante a coleta.Desde a semana passada, os técnicos do Procon de Votuporanga percorrem os postos de combustíveis do município, coletando diariamente os valores e encaminhando as informações por meio de planilha on-line ao Procon-SP.A iniciativa ocorre de forma simultânea em todo o Estado, em conjunto com outros Procons municipais, permitindo o monitoramento do comportamento do mercado em relação aos preços dos combustíveis. É importante ressaltar que a legislação vigente assegura a livre concorrência, não havendo tabelamento de preços.O cenário de instabilidade no mercado internacional de combustíveis tem acendido o alerta para possíveis riscos de desabastecimento e também para eventuais práticas abusivas de preços. Diante disso, o vereador Emerson Pereira encaminhou ofício ao Procon, solicitando atenção ao tema. O acompanhamento da situação pelo órgão segue em andamento.