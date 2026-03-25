Participação em uma das principais feiras do setor moveleiro do país ampliou visibilidade, abriu mercados e fortaleceu conexões comerciais

publicado em 25/03/2026

Foto: Sebrae

Duas empresas de Votuporanga retornaram da Yes Móvel Show São Paulo 2026 com resultados na bagagem. Com apoio do Sebrae-SP, a Maraka Interiores e a Fabiano Mesas participaram da feira realizada entre 16 e 19 de março, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e somaram mais de meio milhão de reais em negócios entre vendas realizadas durante o evento e negociações iniciadas com expectativa de fechamento nos próximos meses.Considerada uma das principais vitrines do setor moveleiro no país, a feira reuniu fabricantes, lojistas e profissionais da cadeia de móveis e decoração de diversas regiões do Brasil e do exterior. As duas empresas expuseram seus produtos em estande coletivo do Sebrae-SP, iniciativa voltada à ampliação da visibilidade de pequenos negócios e à inserção competitiva de fabricantes do interior paulista em mercados mais amplos.Para o empresário Fabiano Coeinca, da Fabiano Mesas, a participação representou uma oportunidade estratégica de ampliar o alcance comercial da marca. Segundo ele, além de vendas imediatas de cerca de R$ 40 mil durante o evento, a empresa iniciou negociações que podem resultar em aproximadamente R$ 300 mil em novos contratos.“A feira trouxe contatos com lojistas de várias regiões e até de outros países. Muitos ficaram surpresos com os móveis em aço carbono, alumínio e madeira, além das peças com tricô náutico, que praticamente só nós apresentávamos no evento. O Sebrae foi essencial em todo o processo, desde a preparação até o pós-feira”, afirmou.Já a participação da Maraka Interiores marcou a estreia da empresa em feiras presenciais do setor, após trajetória inicialmente concentrada no ambiente digital. Para o empresário Marinaldo de Souza, o evento representou não apenas geração de negócios, mas também uma mudança de perspectiva estratégica sobre o posicionamento da marca.“A experiência foi transformadora. Conseguimos entender melhor o potencial do nosso produto em novos mercados e tivemos retorno muito positivo dos lojistas. Fechamos cerca de R$ 100 mil em vendas durante a feira e iniciamos negociações que devem elevar esse valor para aproximadamente R$ 200 mil”, disse.Segundo ele, o contato direto com compradores e profissionais do setor trouxe informações relevantes para reorganização do processo produtivo e ampliação da atuação da empresa junto ao mercado lojista.Além das vendas diretas, os empresários destacaram o impacto do networking e da troca de experiências proporcionados pelo evento, fatores considerados decisivos para ampliar oportunidades comerciais e orientar estratégias futuras de crescimento.“A participação em feiras estratégicas como a Yes Móvel Show faz parte do papel do Sebrae-SP de conectar pequenos negócios a oportunidades reais de mercado. Nosso objetivo é ampliar a visibilidade dessas empresas, fortalecer sua competitividade e, principalmente, gerar negócios concretos, que resultem em dinheiro, crescimento, novos clientes e expansão para outros mercados”, disse Evelise Galbe consultora de negócios do Sebrae-SP.