Com mais de 750 novas empresas abertas em 2024, a cidade expande sua base empresarial, mas muitos negócios ainda não aparecem nas buscas do Google por ausência de estratégias de autoridade digital

publicado em 06/03/2026

Muitos negócios ainda não aparecem nas buscas do Google por ausência de estratégias de autoridade digital. Foto: Freepik

Em 2024, Votuporanga registrou a abertura de 783 empresas a mais do que as que fecharam. O saldo positivo, levantado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, coloca a cidade entre os municípios do interior paulista com maior ritmo de criação de negócios. Só que ter CNPJ ativo não é sinônimo de ser encontrado pelo cliente. E esse detalhe tem custado caro a muitos empreendedores.O problema é estrutural: a maioria dos novos negócios investe na operação, no produto e no atendimento, mas deixa de lado a presença orgânica na internet. O resultado aparece na prática: concorrentes de outras cidades, muitas vezes menores, aparecem antes nas pesquisas do Google e capturam clientes que seriam naturalmente do mercado local.O problema tem nome técnico, ausência de autoridade de domínio, e solução conhecida entre os especialistas em marketing digital. O caminho passa, necessariamente, por uma estratégia consistente de construção de links externos.Quando alguém digita "restaurante em Votuporanga" ou "serviço de contabilidade no interior paulista", o Google não exibe os resultados de forma aleatória.O algoritmo avalia dezenas de fatores antes de decidir qual site aparece nas primeiras posições. Entre esses fatores, os backlinks, ou seja, links de outros sites apontando para o seu, seguem como um dos critérios de maior peso.Uma análise da Backlinko que examinou mais de 900 milhões de páginas mostrou que o primeiro resultado no Google tem, em média, 3,8 vezes mais backlinks do que os sites que aparecem nas posições de 2 a 10.Mais revelador ainda: mais de 65% das páginas na internet não têm nenhum backlink apontando para elas. Isso significa que estão praticamente invisíveis para o buscador.A lógica por trás disso é simples. Para o Google, um link de outro site funciona como uma recomendação. Se um portal de notícias relevante ou um blog especializado aponta para o seu negócio, o buscador interpreta isso como um sinal de credibilidade. Quanto mais fontes confiáveis apontarem para um domínio, maior a sua autoridade e maior a chance de aparecer no topo das buscas.São Paulo lidera o ranking nacional de faturamento digital entre pequenas e médias empresas, com R$ 2,3 bilhões movimentados no varejo online em 2024, conforme levantamento da Nuvemshop.O estado concentra o maior volume de PMEs digitalmente ativas do país. Mas dentro dessa fatia, há uma concentração clara nas capitais e nas cidades do eixo metropolitano.Cidades como Votuporanga, que têm base empresarial sólida e crescimento consistente, ficam em desvantagem quando o concorrente de uma capital decide disputar as mesmas palavras-chave no Google.O empreendedor da capital pode não ter nada de especial no produto, mas tem anos de investimento em autoridade digital. O site com mais backlinks de qualidade tende a ganhar, independentemente de onde a empresa está.É essa assimetria que faz com que empresas do interior percam clientes para concorrentes de outras praças sem nem saber o motivo. A loja está aberta, o serviço é bom, o preço é competitivo. Mas o site aparece na quinta página do Google enquanto o do concorrente aparece na primeira.Há uma confusão comum entre empreendedores que estão começando a entender SEO: acham que basta ter um site bem feito, com boas fotos e textos bem escritos, para aparecer no Google. Isso é necessário, mas insuficiente.O conteúdo de qualidade é o ponto de partida. Mas para que o Google atribua autoridade a um domínio, especialmente em segmentos disputados, o site precisa ser referenciado por fontes externas.Portais de notícias, blogs especializados, veículos regionais com tráfego consolidado: todos esses funcionam como fontes de autoridade quando publicam conteúdo com um link apontando para o site do cliente.Esse processo de construção de referências externas é o que os profissionais de SEO chamam de link building. Trata-se de um trabalho contínuo de posicionamento que acumula autoridade ao longo do tempo.Não é uma ação isolada: é uma estratégia de médio e longo prazo que, quando bem executada, tem efeito cumulativo. Quanto mais links de qualidade um site acumula, mais difícil fica para o concorrente ultrapassá-lo.Para negócios fora dos grandes centros, o caminho mais acessível começa pela identificação de portais regionais com tráfego real. Um artigo publicado em um veículo de notícias com audiência consolidada, ainda que regional, já carrega autoridade suficiente para fazer diferença no posicionamento de um site.A estratégia mais eficiente, segundo especialistas da área, envolve a publicação de conteúdo editorial em portais com domínios consolidados. O link inserido no corpo do artigo, de forma contextual, transfere parte da autoridade do portal para o site do cliente. Com o tempo, esse acúmulo de referências externas move o domínio para posições mais altas nas buscas orgânicas.Para quem quer escalar esse processo, recorrer a quem trabalha especificamente com backlinks nacionais permite distribuir os links em portais de diferentes regiões do país, ampliando a diversidade geográfica do perfil de backlinks. O Google interpreta isso como sinal de relevância ampla, não apenas local."É um ativo que se acumula", esclareceu Anderson Alves, CEO da QMIX, agência especializada em SEO com sede em Goiânia. "Uma empresa que começa a construir autoridade de domínio hoje vai colher os resultados nos próximos meses e anos. Quem espera para começar só aumenta a distância que precisa percorrer para alcançar o concorrente que já está no topo."Não é qualquer link que ajuda um site a crescer nas buscas. O Google penaliza perfis de backlinks com links de baixa qualidade, provenientes de sites sem tráfego real ou sem relação temática com o conteúdo do cliente. A evolução do algoritmo ao longo dos últimos anos tornou esse critério cada vez mais rigoroso.Um link publicado em um portal de notícias regional com audiência verificada vale muito mais do que dezenas de links em diretórios genéricos sem visibilidade. A lógica é a mesma de uma recomendação pessoal: importa quem recomenda, não quantas vezes a recomendação é repetida por fontes sem credibilidade.Por isso, a seleção dos portais onde os links serão publicados é parte central da estratégia. Veículos com histórico editorial, domínio antigo e tráfego orgânico consistente transferem autoridade real. É nessa triagem que está boa parte do valor de um trabalho bem feito de SEO.O custo da invisibilidade online raramente aparece no balanço do negócio, mas ele existe. Cada cliente que pesquisa um serviço no Google e encontra o concorrente antes representa uma oportunidade perdida. Ao longo de meses e anos, essa perda silenciosa pesa mais do que qualquer outra ineficiência operacional.Para quem quer entender o tamanho desse custo, basta observar o comportamento de busca. O Google processa bilhões de pesquisas por dia no Brasil, e a maioria dos cliques concentra-se nas primeiras posições. Aparecer na primeira página já representa uma vantagem enorme; estar entre os três primeiros resultados é diferencial competitivo direto.Empresas que já trabalham com estratégias estruturadas de SEO e decidiram investir na compra de backlinks no Brasil de forma planejada relatam ganhos consistentes de posicionamento em janelas de três a seis meses, especialmente em palavras-chave com intenção comercial: aquelas que indicam que o usuário está próximo de fechar uma compra ou contratar um serviço.O ponto de partida para qualquer empresa é saber onde está hoje: quantos backlinks o site tem, de onde eles vêm e quais posições ocupa para as palavras-chave mais relevantes para o negócio. Com esse diagnóstico em mãos, fica mais fácil traçar o caminho até onde se quer chegar.Votuporanga tem uma base empresarial ativa e em expansão. O movimento de novas empresas é real e os números de 2024 confirmam isso. O próximo passo para quem quer converter esse crescimento em presença digital é entender que o Google não premia quem tem mais tempo de mercado: ele premia quem tem mais autoridade de domínio.Essa autoridade se constrói com consistência, com escolhas certas de portais e com uma estratégia que olha para o médio prazo. Não existe atalho duradouro, mas existe um método testado que, quando bem aplicado, transforma gradualmente a posição de um negócio nas buscas orgânicas.Para as empresas de Votuporanga e região que ainda não iniciaram esse trabalho, a boa notícia é que o ponto de partida está ao alcance. A má notícia, para quem espera mais, é que cada mês de ausência é mais um mês de vantagem acumulada pelo concorrente que já começou.