publicado em 06/03/2026

Os empresários Abraim Beluci, diretor consultor e sócio-proprietário da Vox2you, e Pedro Milani Foto: A Cidade

O tema networking estratégico e geração de negócios foi destaque na manhã de ontem durante o jornal da rádio Cidade 94,7 FM, em Votuporanga. Nos estúdios da emissora, participaram da entrevista os empresários Abraim Beluci, diretor consultor e sócio-proprietário da Vox2you, e Pedro Milani, presidente e proprietário da Império Solar.Durante a conversa, os convidados falaram sobre a importância dos relacionamentos no mundo dos negócios e destacaram o Business Day – Elite Empresarial, evento promovido pelo BNI que acontece no próximo dia 10 de março, das 6h30 às 10h, no Firenze Eventos, em Votuporanga. A proposta do encontro é apresentar aos empresários da região a metodologia de networking estruturado que tem como objetivo gerar oportunidades reais de negócios.Segundo os entrevistados, o networking se tornou uma das ferramentas mais importantes para quem empreende. “Todo empresário sabe que o que realmente gera negócios são os relacionamentos. O Business Day surge como uma oportunidade para que as pessoas conheçam como funciona o grupo e entendam como essa conexão pode gerar resultados concretos”, destacaram durante a entrevista.Diferente de encontros informais de networking, o modelo apresentado pelo BNI segue uma metodologia estruturada, com processos definidos para estimular indicações de negócios entre os membros. Durante o evento, os participantes terão acesso a uma palestra sobre networking, momentos de troca de conhecimento e também uma rodada de apresentações, onde cada empresário poderá falar sobre sua empresa e seus serviços.Um dos pontos altos do encontro será a palestra de Vinicius Montanher, que abordará estratégias para utilizar o networking de forma eficiente, transformando contatos em oportunidades de negócio. Além disso, o grupo também apresentará seu novo trio de lideranças, formado por mulheres, reforçando a diversidade e o protagonismo feminino dentro da organização.Durante a entrevista, também foi destacada a trajetória do BNI no mundo empresarial. A metodologia possui 41 anos de história, foi criada nos Estados Unidos por Ivan Misner e atualmente está presente em 77 países, conectando milhares de empresários. No Brasil, a rede já conta com mais de 20 mil membros.A força do modelo está no chamado “boca a boca estruturado”, conceito que transforma as indicações em uma estratégia profissional de geração de negócios. “Desde a época mais antiga da humanidade, o boca a boca gera negócios. Todo empresário gosta de receber indicações. O que o BNI faz é organizar isso de forma profissional, criando uma rede de confiança que gera oportunidades reais”, explicaram.Hoje, o grupo em Votuporanga reúne 24 empresários, representando diferentes áreas de atuação, como educação, energia solar, saúde, odontologia, marketing digital e treinamentos. Essa diversidade permite que os membros indiquem serviços uns aos outros sempre que surge uma necessidade entre clientes, parceiros ou visitantes.Os resultados, segundo os participantes, já são expressivos. “Somente em um ano e três meses, o grupo já registrou cerca de R$ 7 milhões em negócios gerados entre os membros. Isso mostra a força do relacionamento construído com base em confiança, credibilidade e resultado”, afirmaram.Para quem ainda tem dúvidas sobre participar do Business Day, o convite é claro: empresários que tenham capacidade de atender novos clientes, que entreguem qualidade e cumpram o que prometem podem se beneficiar muito desse tipo de relacionamento estratégico. “Se você tem estrutura para crescer, se é bom no que faz e quer ampliar sua rede de contatos, o networking estruturado pode abrir muitas portas.”As vagas para o evento são limitadas e a expectativa é reunir empresários de toda a microrregião para uma manhã de conexões, aprendizado e novas oportunidades de negócios.