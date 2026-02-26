Um homem foi preso em flagrante por furto de material de construção na manhã de hoje

publicado em 06/03/2026

Homem foi abordado pela Polícia Militar carregando ferragem furtada de uma obra em Votuporanga; material foi recuperado e devolvido à proprietária.(Foto: Divulgação)

Suspeito confessou que venderia a ferragem por R$ 5 para comprar drogas; material foi recuperado e devolvido à proprietáriaDe acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro São João quando avistou um indivíduo caminhando pela esquina das ruas Maranhão e Minas Gerais carregando uma ferragem de construção no ombro. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o homem como T.V.B., de 47 anos.Durante entrevista no local, o suspeito confessou que havia furtado a ferragem de uma obra localizada na Rua Copacabana, nº 4037, e afirmou que pretendia vender o material por R$ 5 para comprar drogas. Ele também indicou aos policiais o local de onde havia retirado a peça.No endereço informado, os policiais constataram que havia outras ferragens idênticas às que estavam com o suspeito. A proprietária da construção foi localizada e compareceu à delegacia, onde reconheceu o material como sendo de sua propriedade.Tiago recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia. Segundo a PM, os direitos constitucionais foram informados ao suspeito e não houve necessidade do uso de algemas.Após tomar ciência dos fatos, o delegado Rafael Latorre ratificou a prisão pelo crime de furto. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Já a ferragem, do tipo tela coluna, foi devolvida à proprietária da obra.A ocorrência foi atendida por policiais da 3ª Companhia do 16º BPM/I, com apoio de outras viaturas da corporação.