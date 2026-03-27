Informação foi confirmada pelo próprio prefeito em entrevista à rádio Cidade 94,7FM
Atualmente Votuporanga conta com 57 câmeras já instaladas pela cidade, em pontos de alta circulação de pessoas. Foto: Valmir Antônio Tiossi
Durante a entrevista desta quinta-feira (26) prefeito Jorge Seba e o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Zeitune, explicaram alguns pontos importantes sobre a segurança na cidade. Um tema de destaque foi o videomonitoramento que a prefeitura faz e que vai contar com mais 24 câmeras.
Seba explicou que “nós vamos licitar, na próxima segunda (30), mais 24 pontos de videomonitoramento no município. Serão 16 novas câmeras com leitores de placa e 8 com equipamento de monitoramento facial, onde aquele malfeitor que pratica um crime em outra cidade ou estado é reconhecido pela câmera facial.” Ele também comparou as câmeras ao trabalho de um policial, dizendo que uma é o equivalente a até dez policiais.
Atualmente Votuporanga conta com 57 câmeras já instaladas pela cidade, em pontos de alta circulação de pessoas, como a rodoviária e a praça Santa Luzia, todas elas conectadas aos sistemas Muralha Paulista e Alerta Brasil. Ambos os projetos tem o objetivo de criar uma rede integrada de câmeras para identificar carros e pessoas que já cometeram crimes.
O sistema, de acordo com o chefe do executivo municipal, afirmou que o sistema tem capacidade para 300. Para alcançar esse número, ele pretende pedir a cidadãos que tenham câmeras voltadas para a parte de fora da residência, para compartilhar elas com o governo no âmbito dos programas nacional e estadual. “O cidadão que estiver na sua casa, tiver uma câmera voltada pra calçada, vai ficar interligada a câmera dele ao sistema do estado e do Brasil e alguém via ver que aquele carro que passou ali ou o malfeitor que passou na calçada vai ser reconhecido”, completa.
Prefeito é contra a guarda municipal
O prefeito e o secretário se mostraram contra a possibilidade de implantar uma guarda municipal na cidade. Segundo o secretário, “a guarda municipal é um grande equívoco das cidades que o fazem. Você tira uma situação que tem através do militar, que tem academia e hierarquia, e na guarda não tem isso. Então é uma pessoa, que vai andar com um revólver na cintura, com cassetete fazendo bobagem por aí.”
Zeitune ainda teceu elogios à Polícia Militar e ao comandante de Votuporanga André Navarreti, dizendo que “a gente acredita na PM do comandante de Votuporanga, nos tenentes e nos soldados. A PMESP, tirando algumas polícias dos EUA, é a melhor polícia das américas.”