Inscrições vão até o dia 31 de maio

publicado em 17/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A prefeitura de Votuporanga lançou o edital de chamamento público para atividades culturais durante 16º Festival Literário de Votuporanga, Fliv. O tema deste ano será “Criadores de futuros: literatura abrindo janelas para novos mundos”.O chamamento abrangerá quatro categorias: Teatro ou Circo (Público infantil), Contação de histórias, Sarau ou Oficina (Literatura), Oficina ou apresentação (Música, Hip-Hop, dança e outros) e Oficina /Atividade / Exibição (Artesanato, Cultura Popular, Artes Visuais, Audiovisual, Cinema e outros). A inscrição é gratuita e deverá ser feita, junto da entrega da documentação necessária, até o dia 31 de maio por meio de formulário online no site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br)Um detalhe que chama a atenção é a permissão do uso de ferramentas de inteligência artificial, mas somente de maneira “complementar, não podendo substituir integralmente a concepção autoral do proponente”, de acordo com o edital. O documento também explica que a declaração de uso de IA não vai desclassificar o candidato, apenas garantir a transparência do processo seletivo.Outro ponto importante é que os candidatos podem se inscrever mais de uma vez, desde que com projetos diferentes. Além disso, só poderão se inscrever pessoas maiores de 18 anos que morem em Votuporanga e que tenham mais de dois anos de atuação artística comprovada.