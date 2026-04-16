Além de disponibilizar o touro Rei do Norte para a ação com o cowboy Vitor Manoel Dias, o Grupo Tercio Miranda abriu as doações com R$ 50 mil

publicado em 16/04/2026

Foto: Divulgação

Com o objetivo de arrecadar recursos para a Santa Casa de Votuporanga, o Votu International Rodeo realiza, pelo segundo ano consecutivo, o Desafio do Bem. A festa, organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Galera. A entrada para a pista é gratuita todos os dias, enquanto os ingressos das Áreas VIP seguem à venda. A Cidade FM é a rádio oficial do evento e terá uma cobertura especial todos os dias da festa.Considerado um dos momentos mais aguardados do Votu International Rodeo, o Desafio do Bem será marcado por um reencontro entre o cowboy Vitor Manoel Dias e o touro Rei do Norte. Em 2025, os dois se enfrentaram na final da Festa do Peão de Barretos, formaram um conjunto avaliado em 93,50 pontos e se consagraram campeões. Rei do Norte foi eleito o melhor touro da disputa, com média de 45,75 pontos. Já Vitor conquistou o título invicto, somando 432,75 pontos.Além de disponibilizar um dos melhores touros do plantel para ajudar a Santa Casa de Votuporanga, responsável por atender 53 municípios da região noroeste paulista, os proprietários do Grupo Tercio Miranda, Tercio e Rosana Miranda, abriram as doações do Desafio do Bem com R$ 50 mil.“A gente sabe a força que o rodeio tem e a responsabilidade que vem junto com isso. O Desafio do Bem nasce dessa visão de usar a arena também para gerar impacto fora dela. Abrir as doações e colocar o Rei do Norte, um atleta de pulo bicampeão de Barretos, é uma forma de incentivar, na prática, as pessoas a contribuírem com a Santa Casa de Votuporanga, independentemente do valor”, explicou Rosana Miranda.O Desafio do Bem será realizado no domingo, 10 de maio, último dia do Votu International Rodeo, mas as doações para a Santa Casa de Votuporanga já podem ser feitas através do PIX: financeiro@santacasavotuporanga.com.br.Sete equipes, premiação milionária e grandes showsO Votu International Rodeo reúne sete equipes em uma disputa inédita por seis carros e três motos: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.Com exceção da Equipe Internacional, que terá atletas dos Estados Unidos, México e Austrália, cada time será formado pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. Ao todo, 16 companhias de rodeio participam do Votu International Rodeo. A narração é de Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do país.A festa também terá uma grade de shows com alguns dos maiores artistas da atualidade. Na quinta-feira (7), Luan Santana abre a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), é a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público curte Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerra a festa em grande estilo.Para quem busca mais conforto, o Votu International Rodeo conta com duas opções de Áreas VIP, sendo uma delas com serviço open bar e open food. Os ingressos podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas ocorrem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já online, os ingressos estão disponíveis pelo site da Total Acesso.ServiçoVotu International Rodeo 2026Data: 7 a 10 de maioLocal: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga (SP)Entrada para pista: gratuita todos os diasLink para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeoCerveja oficial: Império Puro MalteApoio: Prefeitura de VotuporangaOrganização: Grupo Tercio MirandaProgramação musicalQuinta-feira, 07/05: Luan SantanaSexta-feira, 08/05: Matheus & KauanSábado, 09/05: Rionegro & Solimões e AlokDomingo, 10/05: Leonardo