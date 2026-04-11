Conselho Técnico realizado na sede da entidade, em São Paulo, confirmou datas e horários dos confrontos que valem vaga no Paulistão de 2027

publicado em 16/04/2026

Foto: Rapha Marques

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm Conselho Técnico realizado na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, na tarde de ontem, a entidade definiu os horários das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O Clube Atlético Votuporanguense inicia a luta pelo acesso ao Paulistão de 2027 nesta terça-feira, dia 21, feriado, às 10h, na Rua Javari, diante do Juventus.A partida de volta entre Votuporanguense e Juventus será disputada no dia 28, terça-feira, às 20h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.Na outra semifinal, Ituano e Ferroviária fazem o jogo de ida em Itu somente na quinta-feira, dia 23, às 19h. No confronto de volta, as equipes se enfrentam na Arena da Fonte, em Araraquara, às 19h da quinta-feira, dia 30.Conforme o regulamento, em caso de empate no placar agregado dos confrontos, as equipes de melhor campanha na somatória geral das fases avançam e conquistam o acesso à elite do futebol paulista em 2027. Nesta condição, Ferroviária e Clube Atlético Votuporanguense entram nas semifinais com a vantagem esportiva.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, informou que o Conselho Técnico foi positivo. Ele explicou ainda que os quatro clubes e a Federação entenderam que o melhor seria zerar os cartões amarelos para a fase semifinal, medida que acabou confirmada.Caskinha também comentou a definição do horário da partida de volta em Votuporanga. “Sobre esse horário do jogo de volta, geralmente as partidas eram 19h30, mas nós pedimos meia hora a mais para que facilite a vida do torcedor que vai sair do trabalho e com certeza quer ir para o estádio”, contou