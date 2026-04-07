Visitante garante comodidade e segurança, ao mesmo tempo em que contribui com causas sociais do município; festa será realizada nos dias 10, 11 e 12 de abril no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”

publicado em 07/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem for prestigiar a Festa das Nações, que será realizada nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, contará com conforto, segurança e ainda terá a oportunidade de contribuir com as entidades assistenciais do município.O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal, com patrocínio master da Itaipava. Toda a renda é 100% beneficente e destinada às entidades assistenciais do município. A entrada para a festa é gratuita.O estacionamento, com mais de 800 vagas, será operado por iniciativa privada, porém com caráter solidário. Metade de toda a arrecadação será destinada diretamente às entidades assistenciais participantes, livre de despesas, ampliando o impacto social da Festa das Nações. Ao utilizar o estacionamento oficial, o visitante garante comodidade e segurança, ao mesmo tempo em que contribui com causas sociais do município.A Festa das Nações vai reunir atrações culturais e diversidade gastronômica para toda a família. Entre os atrativos preparados para o público, o tradicional parque de diversões chega como mais uma opção de lazer e entretenimento. Neste ano, o Park Terra da Alegria estará presente, ampliando ainda mais as experiências oferecidas aos visitantes.Entre os brinquedos confirmados estão: bate-bate, brucomela, samba, sking dance, touro mecânico, cama elástica, jeep, cavalaria, trem, moto fusca, kid play, multi park e tobogã, garantindo opções para diferentes idades e perfis de público. Os ingressos para utilização dos brinquedos serão comercializados no local. O parque contará ainda com as tradicionais guloseimas, com 30% da venda dos alimentos destinados às entidades assistenciais.