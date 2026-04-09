O projeto também abre caminho para a implementação de um novo modelo de gestão baseado em tecnologia e integração de serviços

publicado em 10/04/2026

A estrutura já foi planejada para expansão futura, podendo alcançar cerca de 300 equipamentos Foto: Valmir Antônio Tiossi

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga está investindo na aquisição de câmeras de segurança para melhorar a segurança pública da cidade. O município prevê a ampliação do sistema de videomonitoramento com a instalação de novos equipamentos em pontos estratégicos, reforçando a vigilância urbana e o controle de acessos.Atualmente, a cidade conta com 33 câmeras de monitoramento e outras 24 câmeras com tecnologia de leitura de placas, já integradas aos sistemas Muralha Paulista e Alerta Brasil. A Central de Monitoramento está instalada na Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, onde é realizado o acompanhamento em tempo real durante o horário de expediente, além da captação e armazenamento de imagens 24 horas por dia.O projeto prevê a instalação de mais 24 câmeras, sendo 16 delas equipadas com leitores de placas. Os novos equipamentos serão distribuídos em locais considerados estratégicos para entrada, saída e circulação de veículos, como a avenida Nasser Marão (saída próxima ao John Deere); avenida Nasser Marão (Havan), na saída para a rodovia SP-320; saída da rodovia SP-320 para a avenida Dom Pedro I, nas proximidades da Facchini Implementos; acesso à rua Hernani de Matos Nabuco, na entrada da cidade, em cruzamento com a rodovia Péricles Beline; acesso da rodovia SP-320 com a avenida José Marão Filho; entrada para a rodovia SP-461 na avenida Domingos Pignatari; saída da SP-320 para a avenida Nasser Marão, em frente ao Max Atacadista; vicinal Herbert Vinícius Mequi com a entrada do Parque Esplanada; avenida José Marão Filho com a rua Anésia Menezes de Lima, na saída para São José do Rio Preto; avenida José Marão Filho com a saída para a SP-320, em frente ao Parque da Cultura; saída da rodovia SP-461 com a avenida Domingos Pignatari; estrada municipal Pedro Adriano Assi com a avenida Antônio Moretin, na saída para Sebastianópolis do Sul; e o cruzamento da rua Alagoas com a rua Amazonas, na região central.A licitação para aquisição das câmeras está em andamento, com valor orçado em aproximadamente R$ 276 mil para um período de 12 meses. Após a conclusão do processo licitatório, a empresa vencedora terá prazo de até 120 dias para finalizar a instalação e a entrega dos serviços.Com a ampliação, o município passará a contar com um total de 81 câmeras em operação. O sistema utiliza três tipos de tecnologia: câmeras de monitoramento convencional, câmeras específicas para leitura de placas (LPR) e câmeras híbridas, que combinam ambas as funções. A estrutura já foi planejada para expansão futura, podendo alcançar cerca de 300 equipamentos, incluindo câmeras públicas e privadas integradas ao sistema.O projeto também abre caminho para a implementação de um novo modelo de gestão baseado em tecnologia e integração de serviços. A proposta prevê a ampliação do monitoramento urbano, modernização da iluminação pública, expansão da conectividade e fortalecimento de ações de prevenção à criminalidade, alinhando o município às práticas adotadas em cidades inteligentes.