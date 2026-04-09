A entrada é gratuita e a renda é 100% beneficente, sendo destinada às entidades assistenciais de Votuporanga

publicado em 10/04/2026

O Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” já está pronto para receber o evento. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” recebe, nos dias 10, 11 e 12, a Festa das Nações, evento que é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Votu Solidária e com apoio da Câmara Municipal. A entrada é gratuita e a renda é 100% beneficente, sendo destinada às entidades assistenciais de Votuporanga.A abertura será as 19h30 hoje, com a apresentação de alunos da rede municipal de ensino, que farão danças para representar nações da festa. A dança brasileira será encenada pelos estudantes do CEM “Profº Faustino Pedroso”; a dança portuguesa e francesa, apresentadas pelos participantes do Polo de Vivências Educacionais; a dança americana, levada ao palco pelos alunos do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”; as apresentações são desenvolvidas pelos alunos que participam das atividades de complementação educacional.A abertura segue com a apresentação da consagrada Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto, seguida da banda GPlay, de São José do Rio Preto, que apresenta um repertório que transita pelo rock clássico, pop e sucessos que marcaram diferentes gerações.Durante a noite também ocorrerá a apresentação de grupos locais com as coreografias “Shim Sham - O Legado do Sapateado Americano”, de Lucas Germano e “Usualdance - Ouse Dançar Diferente”, de Ticko Bboy.A programação segue agitada no sábado, a partir das 19h30, com “Uma Dança Árabe”, de Júlia Riva, seguida da tradicional dança japonesa “Bon Odori”, apresentada pela Associação Nipo Cultural de Votuporanga (Ancevo). O grupo de Júlia Riva retorna ao palco com a apresentação “A Alegria da Dança do Ventre”. Os presentes também poderão curtir o show musical de Anisinho Martin, com Festa Per Tutti, e a apresentação da Banda Dona Maria, trazendo o animado Rock Sanfona.No domingo, a música começa a partir das 11h com o show “Piseiro do Brasil”, da Banda Bonde do Barão, na sequência toda a energia de Markinho Sema, garantindo muita animação ao público. A Corte Carnavalesca 2026 também sobe ao palco para celebrar a alegria e a tradição popular.Serão sete países representados durante a comemoração: Brasil, Países Árabes, Itália, França, Estados Unidos, Portugal e Japão. Todos eles contarão com diferentes pratos típicos durante os três dias de evento.Entre os destaques estão guioza, tempurá, hot roll, yakissoba, doraiaki e chips de mandioca do Japão; kibe frito com coalhada, esfirra com coalhada, kibe cru com coalhada e pão sírio da culinária Árabe; croissants nos sabores presunto e queijo, 4 queijos, chocolate, além de quiche e sobremesas da França; penne, espaguete, lasanha, rondele, sofioli e mini pizzas italianas; hot dog, hambúrguer e batata no cone dos EUA e bolinho de bacalhau e pastel de Belém de Portugal. Para representar a culinária brasileira, pastel frito e espetinhos.O Park Terra da Alegria também marca presença no evento com 13 brinquedos diferentes disponíveis, desde touro mecânico até carrinho de bate-bate. Os ingressos para utilização dos brinquedos serão comercializados no local e o parque contará ainda com as tradicionais guloseimas, com 30% da venda dos alimentos destinados às entidades assistenciais.O estacionamento, com mais de 800 vagas, será operado por iniciativa privada, porém com caráter solidário. Metade de toda a arrecadação será destinada diretamente às entidades assistenciais participantes, livre de despesas, ampliando o impacto social da Festa das Nações. Ao utilizar o estacionamento oficial, o visitante garante comodidade e segurança, ao mesmo tempo em que contribui com causas sociais do município.