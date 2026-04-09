A entrevista inicial será feita no local e tem vagas em aberto para PCDs

publicado em 10/04/2026

Foto: Valmir Antônio Tiossi

Os supermercados Porecatu vão realizar um mutirão de empregos na semana que vem no Senac. O evento será nos dias 15 e 16, quarta e quinta-feira, das 9h às 13h. Para participar, o candidato tem que levar currículo e documento de identificação com foto. A entrevista inicial será feita no local e tem vagas em aberto para PCDs.O endereço do Senac é rua Guaporé, 3221 no San Remo. Para mais informações entre em contato com o Porecatu via email pelo rh@superporecatu.com.br ou pelo Whatsapp (17) 98129-2804.Votuporanga tem várias vagas de emprego em aberto espalhadas pela cidade. Três das frentes são: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 12 vagas de trabalho: auxiliar de laboratório; auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; ajudante de motorista; técnico de segurança do trabalho; motorista de rodotrem; mecânico de máquinas pesadas; motorista de caminhão munk; eletricista (com CNH A/D); pintor industrial; soldador; torneiro mecânico. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 19 oportunidades disponíveis: ajudante de motorista; atendimento; auxiliar de escritório; auxiliar de limpeza; auxiliar de TI; caixa; consultor(a) comercial externo; consultor(a) de vendas; crediário; e-commerce; financeiro; lançamento nota fiscal – entrada; marketing; recepcionista noturno (masculino); repositor; separador de mercadorias – experiência em estoque e almoxarifado; serviços gerais; telefonista; vendedor(a) para diversos segmentos.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 87 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.