Caso ocorreu no ano passado na escola Orozimbo Furtado Filho, no distrito de Simonsen

publicado em 10/04/2026

A escola Orozimbo Furtado Filho fina no distrito de Simonsen, em Votuporanga; suspeita aconteceu no ano passado Foto: Reprodução internet

Da redaçãoO Ministério Público do Estado de São Paulo arquivou, por falta de provas concretas, o processo por suposto crime sexual contra um professor da rede pública de Votuporanga. O caso aconteceu no ano passado na escola Orozimbo Furtado Filho, no distrito de Simonsen, em Votuporanga.Foi realizado um processo de investigação da denúncia, com depoimentos de pais, testemunhas, integrantes da direção escolar e do próprio professor, além de perícias em equipamentos eletrônicos.Para justificar o arquivamento, o MP relata que os relatos das crianças não confirmaram a ocorrência consistente de atos com conotação sexual, dizendo que os toques na cintura e nos ombros não tinham indicação objetiva de intenção libidinosa. Também foram apontadas divergências entre os depoimentos das crianças e de terceiros.Em relação à suspeita de exibição de conteúdo impróprio em sala de aula, os laudos periciais não identificaram evidências de apresentação intencional de material pornográfico.No dia 13 de março de 2025, um professor suspeito de assediar sexualmente duas alunas, entre 9 e 10 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar. O fato tinha ocorrido na escola Orozimbo Furtado Filho.O educador foi acusado por pais de passar a mão em partes íntimas das crianças, além de ter supostamente exibido um filme que apresentava cenas de nudez em sala de aula. O relato foi feito no colégio e, diante das circunstâncias, a Polícia Militar foi acionada.Após ouvir as partes, os policiais conduziram o professor à Central de Polícia Civil, como suspeito, para prestar esclarecimentos, onde negou a prática de tais atos. Os responsáveis pelas garotas também compareceram na delegacia para o registro da ocorrência.