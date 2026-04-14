O evento contou com a presença do prefeito de Álvares Florence, Adilson Leite e do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba

publicado em 14/04/2026

O prefeito de Álvares Florence, Adilson Leite, esteve presente no encontro Foto: Sebrae

Da redaçãoPrefeitos da região participaram na tarde desta segunda-feira (14) de uma reunião no Sebrae em Votuporanga para fortalecer o diálogo com as administrações municipais sobre políticas de desenvolvimento econômico local. O evento contou com a presença do prefeito de Álvares Florence, Adilson Leite e do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba. O Diretor-Superintendente da instituição, Nelson Hervey Costa, também compareceu.De acordo com Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora de políticas públicas da região, o encontro integra a estratégia de aproximação institucional entre o Sebrae-SP e os municípios da região, com foco na ampliação de parcerias voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios, incentivo ao empreendedorismo e apoio às micro e pequenas empresas.O objetivo também é reconhecer as prefeituras que participaram do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae-SP, no ano anterior.Nelson conversou com o jornalantes da reunião e falou sobre o encontro e a importância do Sebrae. “Acho que o mais importante é dizer que o SEBRAE é muito conhecido por ajudar o empreendedor, a pessoa que empreende ou que quer empreender. Mas o SEBRAE também tem outras missões. Uma das missões mais importantes, que a gente só faz em parceria com as prefeituras, é a promoção da cultura empreendedora, da educação empreendedora. Nossos grandes parceiros são as Secretarias Municipais de Educação. Então, essa é uma agenda que nós vamos trazer aqui”, conta o diretor.Ele também destacou a importância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira, falando que “as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos gerados no Brasil. Então o impacto do pequeno empreendedor na economia é gigantesco.”Outro ponto foi a importância de ter uma localização física para apoio aos empreendedores. “Nós temos parcerias com a grande maioria dos municípios aqui da região. O nosso histórico do Votuporanga, que é o Sebrae aqui, que é um ponto de atendimento, mas também incentiva as prefeituras a terem um espaço mais acolhedor e atendimento humano. Óbvio que a gente tem que ter serviço na internet, estar no aplicativo, mas a gente precisa estar mais próximo das pessoas mais vulneráveis, aquelas que precisam do atendimento pessoal. Então o Sebrae aqui é uma forma de ter isso”, complementa Nelson.