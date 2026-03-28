Atletas que contam com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, brilharam na abertura do Circuito Grow Up

publicado em 01/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

As irmãs skatistas Ana Flor e Melissa Audi, de Votuporanga, voltaram a se destacar no cenário esportivo regional durante a primeira etapa do Circuito Grow Up, competição que reúne jovens talentos do skate e será disputada em seis etapas, realizadas em diferentes cidades do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. A etapa de abertura foi realizada no último fim de semana (29/3), em Pindamonhangaba (SP), reunindo atletas de diversas regiões do Estado. As irmãs contam com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e a Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).Demonstrando técnica, dedicação e talento, Ana Flor garantiu lugar no pódio ao conquistar o 3º lugar na categoria infantil. Já Melissa também teve excelente desempenho, alcançando a 4ª colocação na categoria Sub-12.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca que o resultado mostra o potencial esportivo das atletas votuporanguenses. “Elas seguem levando o nome de Votuporanga para importantes competições, incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes e fortalecendo o skate como modalidade em crescimento no município”, disse.O prefeito Jorge Seba ressalta o orgulho do município com o desempenho das jovens atletas. “É motivo de grande alegria ver nossas crianças e adolescentes representando tão bem Votuporanga em competições regionais. A Ana Flor e a Melissa são exemplos de dedicação e talento, e mostram como o incentivo ao esporte faz a diferença na formação dos nossos jovens”, finaliza.No início do mês de março, as irmãs também foram destaque em Paulicéia (SP). Ana Flor foi a grande campeã da categoria Feminino Open, que reuniu competidoras de todas as idades. Já sua irmã, Melissa, de 12 anos, também teve excelente desempenho e conquistou o terceiro lugar.