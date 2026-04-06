O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Vereador Alcides Pelicer, localizado na rua Leonardo Commar, no Jardim Santa Iracema, na zona Norte da cidade

publicado em 07/04/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Osmair Ferrari denunciou o estado de abandono do prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Vereador Alcides Pelicer, localizado na rua Leonardo Commar, no Jardim Santa Iracema, na zona Norte da cidade.Ao relatar a situação, o parlamentar afirmou: “Olha o absurdo que está esse prédio público. Olha a situação que se encontra esse prédio. Já foi solicitado por outros vereadores, estive lá presente. O maior absurdo é o seguinte: esse prédio estava em reforma. Então estamos solicitando, com a maior brevidade possível, que façam essa limpeza. Os próprios moradores ficam cobrando. Um morador mesmo me disse que por muito menos ele foi multado”.A vereadora Débora Romani informou que esteve no local no dia anterior e comentou sobre as condições do imóvel. Segundo ela, a parte interna do prédio apresenta boas condições, em contraste com a área externa. “Lá dentro está lindo, está tudo reformadinho, bonitinho, e deixar lá fora desse jeito? A porta da casa ficar isso aí?”.O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública integrante do Sistema Único de Assistência Social (Suas) destinada ao atendimento de indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, especialmente quando há ocorrência de violação de direitos, como violência física, psicológica ou sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, situação de rua, entre outras. O equipamento tem como principal objetivo oferecer acompanhamento especializado, orientação e apoio contínuo para a superação dessas situações, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e contribuindo para a garantia de direitos. Além disso, o Creas atua de forma articulada com outros serviços públicos e órgãos do sistema de garantia de direitos, como o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário e a rede de saúde, educação e segurança, buscando assegurar proteção social às pessoas atendidas e favorecer sua reinserção social de maneira digna e segura.