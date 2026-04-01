A Nuticionista Dra. Elaine Fefin da dícas para alcançar seu peso ideal
Foto: Arquivo Pessoal
Segundo a Nuticionista Dra. Elaine Fefin, a melhor forma de emagrecer, de maneira segura, eficaz e duradoura, é a reeducação alimentar. No entanto, em alguns casos, o uso de canetas emagrecedoras pode ser um recurso complementar útil, desde que bem indicado e monitorado por profissionais (médico e nutricionista).
Veja a comparação clara para entender por que:
Reeducação Alimentar: a base de tudo
Por que é a melhor escolha a longo prazo?
?? Muda os hábitos alimentares
?? Ensina o corpo e a mente a comer com equilíbrio
?? Promove emagrecimento sustentável, sem efeito rebote
?? Melhora saúde metabólica, emocional e digestiva
?? Pode ser adaptada à sua rotina, cultura e preferências
Mesmo quem usa medicamentos para emagrecer precisa passar por reeducação alimentar — ou o peso volta quando o remédio é interrompido.
Canetas Emagrecedoras: quando usar com cautela
As canetas (como Ozempic, Saxenda, Mounjaro, Wegovy) não são milagrosas, mas podem:
?? Ajudar a controlar o apetite e compulsões
?? Melhorar a resposta da insulina
?? Ser úteis em casos de obesidade moderada ou grave
?? Ser um apoio inicial quando a pessoa está com dificuldade de emagrecer
?? Mas atenção:
• Têm efeitos colaterais (náuseas, vômitos, constipação)
• Não funcionam sem mudança de hábitos
• Exigem acompanhamento médico e nutricional
• O uso indevido pode trazer riscos à saúde
• Alto custo e risco de dependência emocional
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Conclusão: o ideal é a combinação consciente E O EQUILIBRIO É O MELHOR CAMINHO.
Canetas podem ser ferramentas temporárias, mas a reeducação alimentar é o alicerce para resultados duradouros. Só mudar o corpo sem mudar a mente e os hábitos não garante manutenção da saúde nem do peso.
“Segundo a nutricionista Dra.Elaine Fefin. Não existe solução mágica. Existe estratégia personalizada, com foco em saúde, comportamento e constância.”
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