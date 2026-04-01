A Nuticionista Dra. Elaine Fefin da dícas para alcançar seu peso ideal

publicado em 01/04/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Segundo a Nuticionista Dra. Elaine Fefin, a melhor forma de emagrecer, de maneira segura, eficaz e duradoura, é a reeducação alimentar. No entanto, em alguns casos, o uso de canetas emagrecedoras pode ser um recurso complementar útil, desde que bem indicado e monitorado por profissionais (médico e nutricionista).Veja a comparação clara para entender por que:Por que é a melhor escolha a longo prazo??? Muda os hábitos alimentares?? Ensina o corpo e a mente a comer com equilíbrio?? Promove emagrecimento sustentável, sem efeito rebote?? Melhora saúde metabólica, emocional e digestiva?? Pode ser adaptada à sua rotina, cultura e preferênciasMesmo quem usa medicamentos para emagrecer precisa passar por reeducação alimentar — ou o peso volta quando o remédio é interrompido.As canetas (como Ozempic, Saxenda, Mounjaro, Wegovy) não são milagrosas, mas podem:?? Ajudar a controlar o apetite e compulsões?? Melhorar a resposta da insulina?? Ser úteis em casos de obesidade moderada ou grave?? Ser um apoio inicial quando a pessoa está com dificuldade de emagrecer?? Mas atenção:• Têm efeitos colaterais (náuseas, vômitos, constipação)• Não funcionam sem mudança de hábitos• Exigem acompanhamento médico e nutricional• O uso indevido pode trazer riscos à saúde• Alto custo e risco de dependência emocional________________________________________Conclusão: o ideal é a combinação consciente E O EQUILIBRIO É O MELHOR CAMINHO.Canetas podem ser ferramentas temporárias, mas a reeducação alimentar é o alicerce para resultados duradouros. Só mudar o corpo sem mudar a mente e os hábitos não garante manutenção da saúde nem do peso.“Segundo a nutricionista Dra.Elaine Fefin. Não existe solução mágica. Existe estratégia personalizada, com foco em saúde, comportamento e constância.”________________________________________