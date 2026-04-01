Prefeito visita área das obras e destaca início de uma nova etapa para a saúde regional

publicado em 01/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga entrou oficialmente na fase de implantação do Hospital Materno Infantil. A Prefeitura iniciou os serviços de terraplanagem no terreno que receberá a unidade, com equipes da Secretaria de Serviços Urbanos responsáveis pela preparação da área que abrigará um dos maiores investimentos em saúde da história do município.Nesta terça-feira (31/3), o prefeito Jorge Seba visitou o local e acompanhou de perto o avanço dos trabalhos acompanhado da secretária da Saúde, Ivonete Félix; do secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto; e do secretário de Obras Públicas, Fernando Jabur.“Hoje, a população começa a ver, de forma concreta, um sonho histórico sair do papel. A preparação do terreno simboliza o início de um hospital que vai cuidar de mães e crianças de toda a região com estrutura, tecnologia e humanização. Estamos falando de investimento em vida, futuro e oportunidades. Votuporanga avança com planejamento, responsabilidade e compromisso real com as pessoas”, afirmou o prefeito.O Hospital Materno Infantil foi anunciado no fim do ano passado pelo governador Tarcísio de Freitas com previsão orçamentária de investimento total de cerca de R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 25 milhões divididos entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e a Santa Casa de Votuporanga, responsável pela futura gestão da unidade. A conquista também conta com apoio da Câmara Municipal de Votuporanga.O Hospital Materno Infantil já se destaca pela dimensão da estrutura e pela capacidade de atendimento. Serão mais de 6,8 mil m² de construção distribuídos em quatro pavimentos, em área anexa à Santa Casa. A unidade contará com 104 leitos, sendo 30 de UTI Neonatal e Pediátrica (incluindo UCINCo e UCINCa – Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal), além de três salas cirúrgicas e três PPPs (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto), ampliando a oferta de atendimento especializado e humanizado.A unidade será referência materno-infantil da Rede Alyne para 53 municípios do noroeste paulista. A rede, atualização da Rede Cegonha dentro do Sistema Único de Saúde, atua de forma integrada desde o pré-natal até a atenção integral à saúde da criança, com foco na redução da mortalidade materna e infantil, ampliação do acesso e garantia de cuidado mais humanizado para gestantes, mães e bebês.