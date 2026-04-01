Evento reúne instituições de fomento e entidades locais para apresentar linhas de crédito voltadas a pequenos negócios e estimular investimentos na economia regional
Foto: Sebrae
Empreendedores de Votuporanga terão a oportunidade de conhecer, na próxima terça-feira (7), as principais linhas de financiamento disponíveis para pequenos negócios durante a Jornada de Crédito promovida pela Desenvolve SP. O encontro será realizado às 9h30, na sede do Sebrae-SP no município.
A iniciativa integra uma agenda de orientação financeira voltada a empresários interessados em ampliar investimentos, reorganizar o fluxo de caixa ou viabilizar projetos de expansão. Durante a atividade, técnicos apresentarão condições de crédito, taxas, prazos e requisitos para acesso às linhas oferecidas pela agência estadual de fomento.
A ação ocorre com apoio da Prefeitura de Votuporanga, da Associação Comercial de Votuporanga, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do Sincomércio, reforçando a articulação institucional para ampliar o acesso ao crédito produtivo na região.
A realização é do Banco do Povo Paulista, da própria Desenvolve SP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que atuam na oferta de soluções financeiras voltadas especialmente a micro e pequenas empresas.
Além da apresentação das linhas disponíveis, o encontro permitirá que participantes esclareçam dúvidas diretamente com especialistas, em uma espécie de bússola prática para quem busca transformar projetos em investimento concreto.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas previamente por formulário online: https://www.desenvolvesp.com.br/jornada#formulario . O evento será realizado na sede do Sebrae-SP em Votuporanga, localizada na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5.137, bairro San Remo.