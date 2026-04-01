Evento reúne instituições de fomento e entidades locais para apresentar linhas de crédito voltadas a pequenos negócios e estimular investimentos na economia regional

publicado em 02/04/2026

Foto: Sebrae

Empreendedores de Votuporanga terão a oportunidade de conhecer, na próxima terça-feira (7), as principais linhas de financiamento disponíveis para pequenos negócios durante a Jornada de Crédito promovida pela Desenvolve SP. O encontro será realizado às 9h30, na sede do Sebrae-SP no município.A iniciativa integra uma agenda de orientação financeira voltada a empresários interessados em ampliar investimentos, reorganizar o fluxo de caixa ou viabilizar projetos de expansão. Durante a atividade, técnicos apresentarão condições de crédito, taxas, prazos e requisitos para acesso às linhas oferecidas pela agência estadual de fomento.A ação ocorre com apoio da Prefeitura de Votuporanga, da Associação Comercial de Votuporanga, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do Sincomércio, reforçando a articulação institucional para ampliar o acesso ao crédito produtivo na região.A realização é do Banco do Povo Paulista, da própria Desenvolve SP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que atuam na oferta de soluções financeiras voltadas especialmente a micro e pequenas empresas.Além da apresentação das linhas disponíveis, o encontro permitirá que participantes esclareçam dúvidas diretamente com especialistas, em uma espécie de bússola prática para quem busca transformar projetos em investimento concreto.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas previamente por formulário online: https://www.desenvolvesp.com.br/jornada#formulario . O evento será realizado na sede do Sebrae-SP em Votuporanga, localizada na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5.137, bairro San Remo.