A cada R$ 10 doados, o participante recebia um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro

publicado em 22/05/2026

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A tradicional Ação entre Amigos, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, alcançou um resultado histórico em sua 5ª edição consecutiva, arrecadando aproximadamente R$ 750 mil em benefício de 32 entidades assistenciais do município.A solidariedade falou alto mais uma vez em Votuporanga e a campanha Ação entre amigos mobilizou moradores de Votuporanga e toda a região em uma grande corrente do bem. A cada R$ 10 doados, o participante recebia um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro, contribuindo diretamente com a entidade escolhida, que ficou integralmente com os valores arrecadados. Como incentivo extra, a entidade responsável pelo cupom premiado também foi contemplada com uma moto 0 km.O sorteio foi realizado na última sexta-feira (15/5), no Hotel Ibis, reunindo autoridades, representantes das entidades e parceiros da iniciativa. O grande vencedor do carro zero quilômetro foi João R. Lopes, morador da cidade de Nova Luzitânia, que adquiriu seu cupom junto ao Centro Social, entidade que também recebeu como prêmio uma moto 0 km.Estiveram presentes no evento a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhada do prefeito Jorge Seba e do vice-prefeito Luiz Torrinha; o empresário Valmir Dornelas; os vereadores Sargento Moreno e Vilmar da Farmácia; Mateus e Junior, da Cia. Tércio Miranda, organizadores do Votu International Rodeo; além de Hudson, representando o deputado estadual Danilo Campetti.Um dos grandes responsáveis pelo sucesso da campanha é o empresário Valmir Dornelas, que pelo quinto ano consecutivo realizou a doação do veículo sorteado e da moto destinada à entidade contemplada. O gesto solidário do empresário se tornou símbolo da campanha e inspiração para toda a comunidade.Em entrevista ao jornal A Cidade, Valmir destacou a emoção em ver o envolvimento da população com a iniciativa.“Foi muito bacana. A Rose Seba falou que foi recorde de vendas, então estão todos de parabéns: a população de Votuporanga e toda a região que sempre atende ao chamado para ajudar as entidades e participa dessa corrente do bem.”O empresário também ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades assistenciais do município e a dedicação daqueles que estão à frente dessas instituições.“Eu sei como é difícil manter as entidades funcionando. Nós temos verdadeiros anjos na presidência dessas instituições em Votuporanga. Eles realizam um trabalho social muito bonito em favor das pessoas menos favorecidas e que realmente precisam de ajuda. Essa campanha, que chega ao seu quinto ano, foi mais uma vez um grande sucesso.”A presidente do Fundo Social, Rose Seba, também agradeceu o apoio do empresário e de toda a população envolvida na ação.“Nosso agradecimento especial ao empresário Valmir Dornelas, que pelo quinto ano consecutivo doou o veículo sorteado, demonstrando compromisso, generosidade e amor por nossa cidade. Juntos, seguimos fortalecendo as entidades e ampliando o impacto social dessa iniciativa.”Os números da campanha mostram uma evolução expressiva ao longo dos anos:• 2022 — R$ 397 mil arrecadados• 2023 — R$ 460 mil• 2024 — R$ 613 mil• 2025 — R$ 700 mil• 2026 — aproximadamente R$ 750 milCom os resultados desta edição, a Ação entre Amigos já se aproxima da marca de R$ 3 milhões arrecadados em prol das entidades assistenciais de Votuporanga.Mais do que números, a campanha representa união, empatia e compromissoAs entidades expressam profunda gratidão ao empresário Valmir Dornelas pelo apoio, compromisso e espírito solidário demonstrados ao longo desta importante campanha. Sua generosidade e dedicação têm sido fundamentais para fortalecer o trabalho social desenvolvido pelas instituições, levando esperança, acolhimento e transformação a quem mais precisa. Mais do que um incentivador, Valmir Dornelas se tornou símbolo de empatia e responsabilidade social em nossa comunidade.