Evento será realizado no dia 31 de maio, no Parque da Cultura, com missa e apresentações de companhias de diversos municípios e estados

publicado em 22/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

O Parque da Cultura receberá, no próximo dia 31 de maio, o 39º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis. A programação reunirá grupos de diferentes cidades e estados em um dia marcado pela fé, tradição e valorização da cultura popular.As atividades começam pela manhã, com missa às 9h30, além de apresentações culturais e confraternização entre as companhias participantes. A iniciativa mantém viva a tradição da Folia de Reis, manifestação popular transmitida entre gerações e ligada à devoção aos Três Reis Magos.O encontro é promovido pelo Centro de Folclore e Cultura e realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).Durante o evento, o público poderá acompanhar apresentações com músicas, danças, figurinos típicos e instrumentos tradicionais como viola, violão, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, ressaltou a importância do encontro para preservação das tradições populares. “É um evento que fortalece nossas raízes culturais, promove integração entre os grupos e valoriza a tradição da Folia de Reis em Votuporanga”, aponta. “Vale lembrar que a festa é totalmente gratuita e aberta ao público, deixo aqui o convite para que todos que se interessam por essa cultura prestigiem mais esta edição”, finaliza.