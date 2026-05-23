Em 2025 foram entregues 26.179 declarações na cidade

publicado em 23/05/2026

O último dia válido é na próxima sexta-feira, 29 Foto: A Cidade

Da redaçãoEstá chegando ao fim o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda deste ano. O último dia válido é na próxima sexta-feira, 29, sendo que após isso será cobrada uma multa. Em Votuporanga, 18.288 pessoas já entregaram seus impostos, sendo que desse total, 10.574 solicitaram a restituição se seus impostos, com 47,9% tendo sido pago. Em 2025 foram entregues 26.179 declarações na cidade.Para esse ano, serão considerados todos os rendimentos tributáveis totais recebidos em 2025 acima de R$ 35.584,00 e todos os rendimentos totais recebidos de atividade rural acima de R$ 177.920,00.Algumas isenções que valem para essa declaração são de PLR (Participação de Lucros e Dividendos) de até R$ 7.640,80 recebidos até o mês de abril de 2025 e R$ 8.214,40 recebidos após maio. Para quem ganhou salário abaixo de R$ R$ 35.584,00 anuais, a isenção é total. A partir daí, a alíquota começa em 7,5% e vai até 27,5%. Lembrando que a maior parte do desconto já foi feito durante o ano passado, direto no pagamento do trabalhador.Outra novidade é a declaração de ganhos com apostas online, as famosas bets, e jogos do tigrinho. Os contribuintes deverão informar valores que superem ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa (jogos da loteria federal, por exemplo) e/ou que possuíam saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025Outra novidade é o chamado “cashback” de restituição, que permitirá que contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, recebam automaticamente valores a que têm direito. A estimativa é que 4 milhões de brasileiros tenham direito ao serviço, que terá o pagamento em um lote especial no dia 15 de julho. A restituição média deverá ser de R$ 125, com valor máximo de R$ 1 mil. Para receber, é preciso possuir CPF regular e baixo risco fiscal, além de chave Pix vinculada ao CPF.