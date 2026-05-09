A dupla sertaneja tem mais de 40 anos de atividade e o DJ é um dos mais aclamados mundialmente

publicado em 09/05/2026

Foto: Divulgação

O terceiro dia do Votu International Rodeo vai contar com a presença de Rionegro & Solimões e do DJ Alok. Enquanto a dupla sertaneja é uma das mais tradicionais do Brasil, com músicas que marcaram época, como “Na Sola da Bota” e “Clima de Rodeio”, o DJ é considerado um dos melhores do mundo, com os hits “Hear Me Now” e “Headlights”. A Cidade 94,7 FM é a rádio oficial da festa e realiza a cobertura completa no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.

Hoje também tem o último dia da fase classificatória do rodeio. As sete equipes e os 35 cowboys vão competir para avançar às semifinais da competição. A abertura é às 20h.

A noite de ontem marcou a segunda rodada de classificação. No domingo, serão disputadas as semifinais, com confrontos entre a segunda e a terceira colocadas e a primeira contra a quarta, e final entre as vencedoras.

Na disputa individual, avançará para a decisão o melhor competidor de cada equipe na fase classificatória, totalizando sete finalistas. Com as pontuações zeradas, o campeão será definido pela maior nota na final. Caso nenhum atleta pontue, vencerá quem permanecer mais tempo no touro.