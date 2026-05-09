Evento será realizado entre os dias 11 e 13 de maio e reunirá especialistas para discutir metodologias digitais, práticas pedagógicas e segurança no ambiente virtual

publicado em 09/05/2026

VIII Jornada Pedagógica da Faculdade Futura debate tecnologia e educação em Votuporanga (Foto: Futura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDe segunda (11) a quarta-feira (13), das 19h às 22h, a Faculdade Futura de Votuporanga promoverá a VIII Jornada Pedagógica, considerada um dos mais importantes encontros acadêmicos da região voltados à formação de educadores. Neste ano, o evento – organizado pelo curso de pedagogia – terá como tema “A integração das tecnologias digitais na educação: entre a mediação pedagógica e os desafios da contemporaneidade”, propondo debates sobre os impactos das transformações tecnológicas no ambiente escolar.Diante da crescente presença das ferramentas digitais no cotidiano, a área da educação vem sendo desafiada a repensar suas práticas, superando o uso apenas técnico desses recursos. A Jornada pretende discutir maneiras de utilizar as tecnologias de forma crítica e pedagógica, incentivando a aprendizagem significativa, a autonomia dos alunos e o fortalecimento do pensamento crítico.Segundo a gestora da Futura, Driely Cristina dos Santos, a realização do evento reforça o compromisso da instituição com a qualidade do ensino. “A VIII Jornada Pedagógica reafirma o compromisso da Faculdade Futura com a formação de educadores preparados para os desafios do nosso tempo. Pensar a educação na era digital é, sobretudo, refletir sobre práticas mais humanas, críticas e alinhadas às transformações da sociedade”, afirmou.A programação contará com convidados ligados às áreas educacional e tecnológica. Abrindo as atividades, no dia 11 de maio, o professor Ivair Fernandes de Amorim, pós-doutor pela UFSCar e docente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), apresentará a palestra “A integração das tecnologias digitais na educação: questões fundamentais para diferenciar tecnologias e quinquilharias”.Já no dia 12 de maio, o professor Osvandre Alves Martins, doutor pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pesquisador em tecnologias educacionais, ministrará a palestra “Reflexões acerca das oportunidades e desafios da aplicação de Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais em sala de aula”, trazendo experiências e propostas voltadas ao cotidiano escolar.O encerramento da Jornada ocorrerá em 13 de maio com a palestra “Internet segura para crianças e adolescentes”, conduzida por integrantes da Polícia Militar de Votuporanga, entre eles o capitão da PM, André Navarrete, comandante da 3ª Companhia da PM de Votuporanga, e instrutores do Proerd: a cabo Marchioto e o cabo Murari. A atividade abordará temas relacionados à segurança digital, cyberbullying e ao uso consciente da internet.A coordenadora do curso de pedagogia, Elimeire Alves de Oliveira, destacou que o encontro também tem o objetivo de promover um espaço de desenvolvimento profissional e troca de experiências entre os participantes. “Nosso objetivo com a Jornada é proporcionar um ambiente de troca, reflexão e crescimento profissional. Ao abordar temas como tecnologias digitais, metodologias ativas e a segurança no contexto virtual, buscamos fortalecer uma prática pedagógica consciente, inovadora e comprometida com o desenvolvimento integral dos estudantes”, disse.Com foco na formação continuada de educadores, a VIII Jornada Pedagógica busca incentivar práticas inovadoras e o uso responsável das tecnologias no ambiente educacional. A iniciativa também reforça o compromisso da Faculdade Futura com a excelência no ensino e com a preparação de profissionais aptos a enfrentar os desafios atuais e futuros da educação.