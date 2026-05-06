Evento começa nesta quinta-feira com entrada exclusiva pela Estrada Vicinal Ângelo Comar e opções de saída para garantir fluidez no trânsito
Foto: Prefeitura de Votuporanga
O Votu International Rodeo começa nesta quinta-feira (7/5) e contará com operação especial para organizar o fluxo de veículos e reforçar a segurança viária. A entrada será realizada exclusivamente pela Estrada Vicinal Ângelo Comar.
Na saída, os motoristas terão duas alternativas: retorno pela Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em via preparada pela Prefeitura com atuação da Secretarias de Serviços Urbanos e Trânsito, Transporte e Segurança, ou pela própria Estrada Vicinal Ângelo Comar. A medida foi planejada para distribuir o tráfego e evitar congestionamentos nos horários de maior movimento.
O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou a preparação antecipada das equipes. “Estruturamos um esquema pensado para garantir fluidez, organização e segurança, facilitando o acesso e a saída do público durante todos os dias do evento”, afirmou.
Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Câmara Municipal, a festa será realizada de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Além dos confrontos na arena, o evento contará com uma grade de shows com artistas renomados.