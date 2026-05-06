A decisão foi tomada após uma série de reuniões técnicas realizadas nas últimas semanas
Foto: A Cidade
A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Saev Ambiental, comunicou oficialmente, na manhã desta quarta-feira (6/5), a decisão de não dar prosseguimento ao Estudo de Viabilidade Técnica relacionado ao programa Universaliza SP, iniciativa do Governo do Estado voltada à ampliação e regionalização dos serviços de saneamento básico.
A decisão foi tomada após uma série de reuniões técnicas realizadas nas últimas semanas, envolvendo equipes da autarquia municipal. Após avaliação interna, a administração municipal optou por não avançar para as próximas etapas do programa.
A Prefeitura reforça que segue comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, com foco na eficiência operacional, na sustentabilidade e no cumprimento das metas legais de universalização do saneamento básico.