Tecnologia será utilizada para aprimorar análises e apoiar implantação de dispositivos de segurança viária no município

publicado em 20/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança passou a utilizar um equipamento eletrônico móvel para a realização de estudos técnicos voltados à análise e redução da velocidade no trânsito. O dispositivo, semelhante a um radar portátil, tem uso exclusivamente técnico e educativo, sem qualquer finalidade de fiscalização ou aplicação de multas.A ferramenta será empregada na coleta de dados que auxiliem na identificação dos pontos mais adequados para implantação de dispositivos de segurança viária, como lombadas, lombofaixas, lombadas eletrônicas educativas e radares fixos. A proposta é tornar o processo mais preciso, eficiente e baseado em evidências, contribuindo para a redução de acidentes e o aumento da segurança nas vias urbanas.De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a redução de velocidade é uma das medidas mais eficazes para evitar mortes e diminuir a gravidade dos acidentes de trânsito. Estudos do especialista Aldo Vendramin também indicam que a adoção de medidas de controle em pontos estratégicos pode reduzir em até 25% os acidentes com vítimas e em 40% as colisões em vias urbanas.A Secretaria destaca que a demanda por redutores de velocidade é recorrente no município. Até então, os estudos eram baseados principalmente em registros de acidentes. Com a nova tecnologia, será possível ampliar a capacidade de análise, incluindo a medição do fluxo de veículos e das velocidades praticadas em diferentes trechos da cidade.A iniciativa integra as ações do movimento internacional Maio Amarelo e da campanha municipal “Fraternidade no Trânsito”, que reforçam a importância da conscientização e da responsabilidade compartilhada entre motoristas e pedestres para a construção de um trânsito mais seguro.O equipamento não possui caráter fiscalizatório. O objetivo é exclusivamente técnico, voltado à produção de dados que subsidiem decisões sobre a instalação de dispositivos de controle de velocidade.Atualmente, Votuporanga conta com 304 lombadas, 33 lombofaixas e 26 radares de fiscalização de velocidade distribuídos em diferentes regiões do município.O secretário da Pasta, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou a importância da ferramenta para o fortalecimento das ações preventivas no trânsito.“Estamos constantemente aprimorando nossas estratégias de prevenção ao excesso de velocidade, com foco em mais segurança, educação e responsabilidade no trânsito”, finaliza.