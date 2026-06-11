A roda chegou a rolar mais de 10 metros após a quebra Foto: A Cidade
Da redação
Um caso inusitado ocorreu na manhã desta sexta-feira (12), na rua Vereador Luiz Zucoloto, no bairro Parque Santa Felícia, em Votuporanga. Um caminhão basculante carregado de terra sofreu uma quebra no eixo traseiro e perdeu a roda traseira esquerda.
De acordo com informações, o motorista seguia em baixa velocidade pela rua, com o caminhão carregado de terra. De repente, ele ouve um barulho e o lado esquerdo do veículo afunda. Ele ainda andou mais cinco metros antes de parar.
O peso do caminhão é tanto que o eixo quebrado cavou um buraco no asfalto. O peso da terra na caçamba é tanto que o caminhão ficou preso, impossibilitando que ele fosse removido. Uma escavadeira foi acionada para tentar levantar o veículo, mas sem sucesso.
De acordo com o motorista do basculante, será necessário retirar toda a terra da caçamba para então retirar o caminhão. Ainda não existe previsão para isso ocorrer.