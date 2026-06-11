Dia de Campo ‘Hevea Day’ promovido pelo Sebrae-SP, IAC e Sindicato Rural apresentou avanços em melhoramento genético e manejo da seringueira

publicado em 12/06/2026

Foto: Sebrae

Produtores rurais, técnicos e representantes do setor da borracha natural participaram nesta quinta-feira (11) da segunda edição do Hevea Day, evento realizado pelo Sebrae-SP, Instituto Agronômico (IAC) e pelo Sindicato Rural de Votuporanga. A programação foi dedicada à apresentação de tecnologias, pesquisas e soluções voltadas ao fortalecimento da heveicultura, atividade que mantém relevância econômica em diversas regiões do Estado de São Paulo.A abertura do encontro foi conduzida pelo Sebrae-SP que apresentou os serviços voltados ao setor do agro, com o ALI Rural. “A nossa intenção é sempre trazer solução para os produtores rurais e o Hevea Day cumpre um papel fundamental ao aproximar o produtor rural do conhecimento gerado pela pesquisa. Com isso contamos com esses parceiros importantes, o Sindicato Rural e o IAC, onde hoje iremos propagar esse conhecimento produzido”, disse Iroá Arantes, gerente regional do Sebrae-SP.Na sequência, o consultor e especialista da Hevea Ambiental, Renato Arantes, abordou a importância da certificação para ampliar os mercados, inclusive o que é cobrado para essa certificação.Na sequência, os participantes acompanharam uma imersão no campo experimental do IAC em Votuporanga. A atividade foi conduzida pelo pesquisador Dr. Erivaldo José Scaloppi Júnior e sua equipe, que apresentaram os resultados dos estudos desenvolvidos com diferentes clones de seringueira.Durante a visita técnica, os produtores tiveram contato direto com materiais genéticos avaliados pelo instituto e puderam conhecer alternativas voltadas ao aumento da produtividade e da adaptação das plantas às condições climáticas da região.“Só temos a agradecer aos nossos parceiros. Quanto mais nos conhecemos, mais nos fortalecemos. Esse evento já se tornou uma marca registrada. Queremos sempre melhorar essa experiência no evento com nossos parceiros, para cada vez mais trazer uma forma bem sintética de conhecimento”, disse Erivaldo durante a abertura.Com o tema “Clones de Seringueira IAC: Solução Tecnológica”, a apresentação destacou o papel da pesquisa na busca por materiais mais produtivos, resistentes e adequados às demandas atuais do setor.A programação também contou com a participação da pesquisadora Dra. Lígia Regina Lima Gouvêa, do IAC de Campinas, responsável pela palestra “O Melhoramento Genético da Seringueira IAC: Solução Tecnológica”. A especialista apresentou os avanços obtidos pelo programa de melhoramento genético da instituição, que há décadas desenvolve pesquisas voltadas à seleção de clones com maior potencial produtivo e melhor desempenho agronômico.Para o presidente do Sindicato Rural de Votuporanga, Pedro Stefanelli Filho, a oportunidade é importante para aproximar o conhecimento dos produtores. “São informações técnicas, atualizadas e aplicáveis à realidade do campo, que contribuem diretamente para a tomada de decisão e para o aumento da competitividade da heveicultura. A união entre entidades é importante na construção de um setor cada vez mais forte”, afirma o presidente.