Evento gratuito acontece na próxima terça-feira (16), em Votuporanga, e contará com a participação do especialista Ivens Ferreira

publicado em 12/06/2026

Foto: Divulgação

A Igreja Amor & Família realiza na próxima terça-feira, dia 16 de junho, às 20h, mais uma edição do Encontro de Empreendedorismo, trazendo como tema “Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios”. O evento será gratuito e aberto ao público, reunindo empreendedores, profissionais, estudantes e pessoas interessadas em compreender como a tecnologia está transformando o mercado e criando novas oportunidades de crescimento.A palestra será ministrada por Ivens Tiago Ferreira, profissional com ampla experiência nas áreas de desenvolvimento humano, gestão, inovação e educação corporativa. Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos voltados à aplicação prática da Inteligência Artificial no ambiente empresarial, com foco em produtividade, inovação, competitividade e geração de resultados.Com 41 anos de idade, Ivens Ferreira atua como docente do Senac São Paulo, unidade de Votuporanga, nas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho e Gestão e Negócios. Também é representante do Programa ECOS de Sustentabilidade da instituição e fundador da plataforma Prompt Negócios, iniciativa voltada ao apoio de empreendedores por meio da Inteligência Artificial e da Engenharia de Prompt.Ao longo de sua trajetória profissional, acumulou experiência na área industrial, exercendo funções como Gerente de Produção Industrial na NS Equipamentos e Inspetor de Qualidade na Hayes Lemmerz International, onde atuou junto a grandes montadoras como Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Renault, Peugeot e Citroën.Além disso, desenvolve trabalhos voltados à educação corporativa com foco em criatividade e inovação e lidera o Grupo de Empreendedores da Família, promovendo ações de capacitação e fortalecimento do empreendedorismo regional.Segundo os organizadores, o objetivo do encontro é aproximar os empreendedores das novas tecnologias e demonstrar como a Inteligência Artificial pode ser utilizada de maneira estratégica para impulsionar negócios de diferentes segmentos.A expectativa é reunir participantes de Votuporanga e cidades vizinhas para uma noite de aprendizado, troca de experiências e networking.O evento conta com o apoio do Senac e será realizado na Igreja Amor & Família, em Votuporanga. A entrada é gratuita.Do Ministério Empreendedorismo A&FSERVIÇO: Dia 16/06/26HORA: 20hrsLOCAL: Igreja Amor & FamíliaENDEREÇO: Avenida Wilsom Fóz, nº 4965, no Parque Residencial San Remo