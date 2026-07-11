Na manhã deste sábado (11), Flash Net e ACV lançaram a campanha “Meu Pai Tá ON”

publicado em 11/07/2026

Na manhã deste sábado (11), Flash Net e ACV lançaram a campanha “Meu Pai Tá ON” (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Flash Net e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lançaram, na manhã deste sábado (11), a campanha “Meu Pai Tá ON”, criada para movimentar as vendas do comércio durante o Dia dos Pais e incentivar os consumidores a comprarem nas empresas participantes de Votuporanga. Serão cerca de R$ 34 mil em prêmios, sendo o principal uma moto Suzuki Haojue DK 160 0 km – avaliada em aproximadamente R$ 19 mil. O lançamento ocorreu na sede da Flash Net, na rua Pernambuco, 4.074.Serão sorteados ainda dez vales-compras de R$ 500 e cinco planos de internet Flash Net. A promoção começou hoje e segue até 8 de agosto. O sorteio ocorre no dia 9 de agosto, durante o Fliv (Festival Literário de Votuporanga)A iniciativa conta com patrocínio master da Flash Net e é realizada pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), que neste ano celebra seus 80 anos de atuação em defesa do desenvolvimento empresarial e econômico da cidade.Como tradição no segundo sábado do mês, o comércio de Votuporanga atenderá em horário especial neste sábado (11), com as lojas funcionando até as 18 horas. A ampliação do expediente oferece mais comodidade aos consumidores para anteciparem as compras e escolherem o presente ideal, além de contribuir para o fortalecimento das vendas nas empresas locais.