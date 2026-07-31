Dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de junho

publicado em 31/07/2026

O saldo positivo indica sinaliza crescimento no mercado de trabalho em Votuporanga Foto: Valmir Antônio Tiossi

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de junho e Votuporanga novamente ficou com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada.Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em 71 postos de trabalho criados. São 1.286 admissões contra 1.215 desligamentos. O setor da indústria admitiu 414 trabalhadores e demitiu 391, portanto um saldo de 23 postos de trabalho.A construção civil demitiu 55 pessoas e admitiu 59, resultando, resultando em quatro vagas. Por sua vez, o comércio criou 88 vagas, porque contratou 438 trabalhadores e demitiu 350.O setor de serviços ficou no vermelho (-43 vagas). São 365 contratações, porém e 408 demissões. No ramo da agropecuária, 10 pessoas foram contratadas e 11, dispensadas, resultando -1 posto de trabalho.O Caged é um sistema que coleta e divulga informações sobre o mercado de trabalho formal. Ele monitora os registros de admissões e desligamentos de trabalhadores em empregos formais, ou seja, aqueles que possuem carteira assinada (regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).O saldo de empregos criados em um determinado período é calculado subtraindo-se o número de desligamentos do número de admissões no mesmo período. O saldo positivo indica que foram criados mais empregos formais do que perdidos, sinalizando crescimento no mercado de trabalho.Em nível nacional, o mercado formal de trabalho registrou, no mês passado, saldo de 145.161 postos de trabalho, resultado de 2,22 milhões de admissões e 2,07 milhões de desligamentos.No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2026, o saldo registrado é de 921.645 vagas formais. Nos últimos 12 meses, entre julho de 2025 e junho de 2026, o saldo foi de 963.921 empregos com carteira assinada.Os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos em junho. O setor de Serviços registrou 74.514 novos postos de trabalho. O resultado decorreu, principalmente, das atividades Administrativas e Serviços Complementares (26.634); Saúde Humana e Serviços Sociais (20.436); e Transporte, Armazenagem e Correio (16.217).Em seguida aparecem os setores de Agropecuária (22.898), Comércio (19.177), Indústria (14.438) e Construção (12.136).