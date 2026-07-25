Dalbert Mega tem sua candidatura a deputado federal oficializada durante convenção partidária, consolidando um novo e importante passo em sua trajetória política

publicado em 25/07/2026

Mega tem candidatura oficializada em convenção (Foto: Arquivo pessoal)

A Federação União Progressista (composta pelo Progressistas e pela União Brasil), durante sua convenção estadual realizada na capital paulista na última segunda-feira (20), homologou a candidatura do empresário votuporanguense Dalbert Mega ao cargo de deputado federal nas eleições de 2026. A oficialização ocorreu durante encontro que reuniu dirigentes partidários, lideranças políticas e representantes da legenda para definir as diretrizes da participação da federação no pleito.Com a decisão, Dalbert Mega passa a integrar oficialmente a chapa da Federação União Progressista que disputará vagas na Câmara dos Deputados, me Brasília. A homologação é uma das etapas previstas pela legislação eleitoral e antecede o início oficial da campanha.Reconhecido por sua atuação no setor empresarial em Votuporanga e região, Mega afirmou que a candidatura tem como foco a apresentação de propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos, ao fortalecimento da atividade empresarial e à modernização da gestão pública. A confirmação de seu nome representa o início de uma nova etapa em sua trajetória pública. De acordo com o empresário, esses temas são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.A candidatura seguirá agora o calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral, com a realização dos procedimentos legais, entre eles o registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Somente após o deferimento do registro e o início do período autorizado pela legislação será permitida a propaganda eleitoral.Com a homologação, Dalbert Mega passa a representar Votuporanga e a região noroeste paulista na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026, integrando o grupo de candidatos da Federação União Progressista.