Projetos abrangem propostas nas áreas de assistência social, funcionalismo público, educação, inclusão, saúde e denominação de vias públicas

publicado em 25/07/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (27), a partir das 18h, a 25ª Sessão Ordinária de 2026. Na pauta da Ordem do Dia estão seis projetos que serão apreciados e votados pelos vereadores, abrangendo propostas nas áreas de assistência social, funcionalismo público, educação, inclusão, saúde e denominação de vias públicas.Entre as matérias está o substitutivo ao projeto que institui o Cadastro Municipal de Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social no município, estabelecendo diretrizes para sua utilização e outras providências. A proposta é de autoria do vereador Cabo Renato Abdala.Também será votado o projeto de autoria do vereador Cabo Renato Abdala que institui o Programa de Parcerias e Benefícios ao Servidor Público Municipal, estabelecendo medidas voltadas aos servidores da administração municipal.Os vereadores analisarão ainda o projeto de autoria do vereador Marcão Braz que institui o Programa Maria da Penha na Escola, com o objetivo de desenvolver ações relacionadas ao tema no ambiente escolar e estabelecer outras providências.Outra proposta em pauta, de autoria do vereador O Wartão, dispõe sobre a denominação da Rua Edson Pebelini Garcia (Tom Garcia), localizada no loteamento Parque Esplanada.Também será apreciado o projeto de autoria do vereador Marcão Braz que dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito do município de Votuporanga.Completa a pauta o projeto de autoria do vereador Gaspar, que dispõe sobre a denominação da Rua Ozéas Felicio Santiago, localizada no loteamento Parque Vista Alegre.Além de poder ser acompanhada presencialmente no Plenário Doutor Octávio Viscardi, a 25ª Sessão Ordinária poderá ser assistida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal de Votuporanga no YouTube, pela TV Câmara (canal 11.3) e pelos canais oficiais da Câmara Municipal, garantindo transparência e ampliando a participação da população nas discussões do Poder Legislativo.