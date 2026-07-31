Calendário comemorativo reúne solenidades, entregas, atrações gratuitas e o Fliv, que dá início às comemorações pelos 90 anos do município

publicado em 31/07/2026

Entre os dias 1º e 16 de agosto, a Prefeitura promoverá uma agenda que reúne solenidades, entregas, eventos cívicos, atrações culturais e shows gratuitos Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga chega aos 89 anos celebrando sua história e olhando para o futuro, com uma programação especial preparada para toda a população. Entre os dias 1º e 16 de agosto, a Prefeitura promoverá uma agenda que reúne solenidades, entregas, eventos cívicos, atrações culturais e shows gratuitos, com destaque para o encerramento do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), que terá show gratuito de Frejat e dará início às comemorações pelos 90 anos do município, que seguirão com uma programação especial ao longo das semanas seguintes.O encerramento do festival ficará por conta de um dos nomes mais consagrados do rock nacional: Frejat. Dono de sucessos que marcaram gerações, como Amor Pra Recomeçar, Por Você, Segredos e Puro Êxtase, o cantor sobe ao palco do Parque da Cultura para um show gratuito, em uma apresentação que promete reunir milhares de pessoas em uma noite histórica para Votuporanga. Na mesma ocasião, será apresentada a logomarca oficial dos 90 anos do município, oficializando o início das comemorações do nonagésimo aniversário da cidade.Ao longo da programação comemorativa, a população poderá acompanhar entregas de obras e equipamentos públicos, visitar espaços revitalizados, participar de eventos religiosos, culturais e cívicos e prestigiar atrações gratuitas para todas as idades, em uma celebração que valoriza a trajetória de Votuporanga e reforça o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento da cidade.ProgramaçãoAs atividades terão início no dia 1º de agosto, com a realização do 53º Bon Odori de Votuporanga. No domingo (2/8), será promovida a 1ª Gincana com Fusca, reunindo apaixonados por veículos antigos em um evento gratuito e solidário.Nos dias seguintes, a programação contará com a formatura de alunos do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), o VotuGospel e a visita inaugural às melhorias da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) "Vereador Alcides Pelicer".No dia 8 de agosto, data em que Votuporanga completa 89 anos de emancipação, as comemorações começam às 8h, com o Ato Cívico, na Praça Cívica. Às 9h, será realizada a Sessão Solene, na Câmara Municipal. Ainda na mesma data, a população poderá acompanhar a entrega da remodelação do Museu Municipal "Edward Coruripe Costa", a abertura oficial do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), no Centro de Informações Culturais e Turísticas (CIT), e, às 20h30, o show gratuito da banda Falamansa, no Parque da Cultura "Prof.ª Adoração Esteves Garcia Hernandez".Entre os dias 9 e 16 de agosto, o Fliv reunirá literatura, música, teatro, atividades infantis e diversas manifestações artísticas. A programação contará com o espetáculo da Turma da Mônica, as apresentações dos grupos Kombinados e Trupé Trupé, o lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância e a missa em celebração ao aniversário de Votuporanga.Após o encerramento do Fliv, a programação comemorativa seguirá com ações que integram as celebrações dos 90 anos da cidade. Entre elas estão a visita às obras de desassoreamento da Represa "Prefeito Luiz Garcia De Haro", a inauguração do Centro de Convivência do Idoso (CCI) "Hermelinda Marcaci Olivo", as visitas às unidades contempladas pelo programa Renova: Aqui Tem Cuidado, a visita dos secretários municipais às obras do Novo Paço Municipal e o anúncio de novas obras e projetos para o município.Ao convidar a população para participar da programação comemorativa, o prefeito Jorge Seba destaca que os 89 anos de Votuporanga representam um momento de celebração das conquistas do município e também o início de um novo ciclo."Celebrar os 89 anos de Votuporanga é celebrar a nossa gente e tudo o que construímos juntos. Preparamos uma programação que reúne tradição, cultura, entregas para a população e momentos de confraternização. Convido todos os votuporanguenses e visitantes a participarem dessa grande festa. Teremos um momento muito especial no encerramento do Fliv, quando iniciaremos oficialmente as comemorações pelos 90 anos de Votuporanga, um marco histórico que será celebrado ao longo do próximo ano."A programação comemorativa está sujeita a alterações, sem aviso prévio. Eventuais atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Votuporanga.