Unidade passa a funcionar nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, na Rua das Américas, com estrutura voltada ao conforto do público e equipe capacitada

publicado em 29/08/2026

Novo endereço fica na rua das Américas (Foto: Divulgação)

O 1º Cartório de Votuporanga inicia o atendimento em novo endereço nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. A unidade passa a funcionar na Rua das Américas, nº 3416, nas proximidades do Super Muffato, em um espaço planejado para oferecer mais conforto, segurança e organização aos usuários.A mudança integra o processo de modernização conduzido por Alyne Yumi Konno, que assumiu o cartório em 5 de dezembro de 2025. A proposta da gestão é aprimorar a estrutura e os procedimentos de trabalho, com atenção à qualidade dos serviços e às necessidades da população.Segundo as informações divulgadas pela unidade, o novo ambiente foi preparado para acolher melhor o público e proporcionar mais agilidade ao atendimento. A reorganização também busca tornar os processos mais claros e eficientes, desde a orientação inicial até a conclusão dos serviços.Além da mudança de endereço, o cartório informou que sua equipe foi totalmente renovada e passou por treinamentos especializados com profissionais de São José do Rio Preto. A capacitação teve como foco a segurança, a padronização e a clareza nos procedimentos.O objetivo é oferecer um atendimento humanizado, com orientações adequadas para cada demanda. A gestão também aposta na organização interna e na melhoria contínua das rotinas para atender os usuários com eficiência.Formada em Direito desde 2004, Alyne Yumi Konno atuou como escrevente, advogada e professora antes de assumir seu primeiro cartório, em fevereiro de 2015. À frente do 1º Cartório de Votuporanga desde dezembro do ano passado, conduz uma nova etapa da unidade, voltada à modernização e ao aperfeiçoamento do atendimento.O 1º Cartório oferece reconhecimento de firma, autenticação de documentos, procurações, testamentos e atas notariais. Também realiza escrituras públicas de compra e venda, doação e inventário, entre outras. A partir desta segunda-feira, os usuários devem procurar a unidade no novo endereço: Rua das Américas, nº 3416, nas proximidades do Super Muffato, em Votuporanga.