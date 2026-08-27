Em diferentes pontos da cidade, nomes apagados, adesivos desgastados e pinturas deterioradas tornam a localização de endereços mais difícil

publicado em 27/08/2026

Uma das placas apagadas fica perto do novo Paço Municipal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPara quem trabalha fazendo entregas, encontrar um endereço em Votuporanga pode virar uma verdadeira missão. Em diferentes pontos da cidade, entregadores relatam dificuldades para identificar os nomes das ruas devido ao desgaste das placas de identificação de vias e a falta de substituição das mesmas. Entre os problemas encontrados estão letras apagadas, adesivos desgastados e pinturas deterioradas, que prejudicam a leitura das informações.Segundo moradores, a situação não está restrita aos bairros mais antigos do município. Regiões mais novas, como o Jardim Universitário e o Jardim Eulália, também já apresentam placas desgastadas, dificultando a identificação das vias. Entre as placas observadas pela reportagem do jornal A Cidade estão as das ruas Walfredo José Farinazzo, Domingos Ferreira, Vereador Luiz Zucolotto, Marcelo Brunini e avenida Sebastião Vaz de Oliveira – esta com uma placa que fica na esquina do novo Paço Municipal.Ouvinte da, Carlos Manga, morador do bairro Pozzobon, reclamou sobre o problema: “eu trabalho com entrega de gás e principalmente à noite fica muito difícil da gente ver”. Outro morador da cidade, Bruno Novais, também reclamou da situação: “o problema não são as placas, é quem fez a licitação, pois temos placas mais velhas que são legíveis. O culpado é quem preparou a licitação que levou a comprar placas de qualidade baixa, sendo assim precisa ficar comprando novamente mais rápido”A dificuldade pode afetar diretamente o trabalho de entregadores, que dependem da identificação correta das ruas para localizar os endereços informados pelos clientes. Quando o nome da via não pode ser lido com facilidade, o profissional pode precisar recorrer a outros meios para confirmar a localização.Procurada pela reportagem do jornal A Cidade, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança informou que realiza constantemente serviços de manutenção, recuperação e substituição das placas de sinalização e identificação de vias, conforme as necessidades identificadas pelas equipes e as demandas encaminhadas pela população.De acordo com a pasta, neste ano já foram substituídas cerca de 900 placas em toda a cidade, sendo 400 delas de nomenclatura de ruas.“A manutenção e substituição das placas de identificação de vias é uma ação contínua da Secretaria, realizada de acordo com as necessidades identificadas e as demais demandas de sinalização existentes no município. Dessa forma, as placas que apresentam desgaste ou perda de legibilidade são atendidas gradualmente, no decorrer do ano”, informou a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.