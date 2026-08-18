Ação deve ocorrer na manhã desta terça-feira (18); ele foi identificado como policial militar

publicado em 18/08/2026

Major Alex Brito vai ser transferido para São Paulo ainda nesta terça-feira (18) Foto: Divulgação/PM-SP

Da redaçãoUma das vítimas do incêndio da noite desta segunda-feira (17) em Votuporanga foi identificado como o policial militar Major Alex Brito. Ele foi encaminhado na noite de segunda para a Santa Casa em estado grave e será transferido ainda nesta terça-feira (18) para São Paulo.As informações foram passadas pelo deputado estadual Carlão Pignatari com exclusividade ao jornal A Cidade. De acordo com ele, Brito, que é integrante de sua equipe, foi recebido na Santa Casa e passou por uma cirurgia para recomposição da perna. “Houve um esmagamento da canela, do joelho para baixo, mas deu tudo certo. Ele passou muito bem a noite, está sem dor e agora a Polícia Militar vai transferir ele para São Paulo, que é procedimento da PM”, afirmou o deputado.Ele também comentou sobre a necessidade de realizar o tratamento com uma câmara hiperbárica no Hospital das Clínicas, para minimizar o risco de infecções. “Graças a Deus, dentro da tragédia que foi, ele está muito bem”, informou Carlão.A segunda vítima foi identificada como Cabo da Silva, que sofreu apenas escoriações e estava com previsão de alta para a manhã desta terça.