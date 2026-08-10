A tragédia aconteceu na noite desta segunda-feira (17) na rua Minas Gerais, próximo à Santa Casa

publicado em 18/08/2026

A lage e o teto desabaram, deixando dois bombeiros feridos Foto: Mateus Alves

Da redaçãoUma casa desabou durante um incêndio de grandes proporções que ocorreu na noite desta segunda-feira (17) na rua Minas Gerais, próximo à Santa Casa, em Votuporanga. Dois bombeiros ficaram feridos durante o ocorrido e foram levados ao hospital, onde receberam atendimento. Um está em estado grave.O incêndio começou por volta das 21h e foi atendido pelos bombeiros, que lutavam contra as chamas, quando a laje e teto da casa desabaram por volta das 21h30. Dois bombeiros que estavam dentro do local ficaram feridos em decorrência do desabamento. As equipes então procederam para resgatar as duas vítimas. Apenas os bombeiros estavam dentro da residência no momento do ocorrido.De acordo com informações da Santa Casa, apenas os dois sofreram ferimentos. Um deles, R.R.S., de 45 anos, deu entrada no Pronto Socorro às 21h46, segue internado, mas com previsão de alta ainda para esta terça-feira (18). O segundo bombeiro atendido, A.B.M. de 45 anos, chegou em estado grave ao hospital e, ainda segundo à Santa Casa, segue internado.O prefeito Jorge Seba se manifestou por nota sobre o assunto, dizendo querer “manifestar minha solidariedade aos profissionais do Corpo de Bombeiros, que diariamente colocam suas próprias vidas em risco para proteger a nossa população. Minha oração é pela recuperação de cada um deles e pelo conforto de suas famílias.”Esta matéria será atualizada conforme mais informações forem surgindo.