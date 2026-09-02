Exigência garante a identificação da origem de frutas, verduras, legumes e hortaliças e amplia oportunidades de comercialização para produtores locais

publicado em 03/09/2026

Exigência garante a identificação da origem de frutas, verduras, legumes e hortaliças Foto: Prfeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, orienta produtores rurais, comerciantes e feirantes do setor de hortifrúti sobre a obrigatoriedade da rastreabilidade de alimentos frescos. A medida segue as exigências estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta (INC) nº 02, de 7 de fevereiro de 2018, e é importante para garantir a identificação da origem dos produtos comercializados.A rastreabilidade permite identificar informações como produtor ou fornecedor, procedência, lote e data de identificação de frutas, verduras, legumes e hortaliças. O sistema acompanha as diferentes etapas da produção, contribuindo para a segurança alimentar e para o controle da qualidade dos alimentos que chegam ao consumidor.De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, os produtores contam com orientação e suporte técnico para se adequarem às exigências. "Embora possa parecer complicado para o produtor, a CATI disponibiliza materiais informativos e coloca seus técnicos à disposição para que as exigências possam ser cumpridas. Com isso, os produtores locais terão mais possibilidades de acesso ao mercado, podendo comercializar seus produtos para as redes de supermercados da cidade e região", destacou.O secretário também ressaltou a importância da rastreabilidade para a segurança alimentar. "É um importante instrumento para identificar rapidamente a origem dos produtos e as boas práticas de cultura, contribuindo para a adoção de medidas corretivas e para a proteção da saúde da população", afirmou.A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Divisão de Agricultura e Abastecimento, mantém ações de orientação aos pequenos produtores para auxiliar na adequação às exigências e ampliar as possibilidades de comercialização da produção local. Mais informações podem ser obtidas no Centro do Empreender ou diretamente na Casa da Agricultura. A CATI também disponibiliza material técnico sobre rastreabilidade e rotulagem para produtores rurais.