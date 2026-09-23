Programação começa em 1º de outubro, com implementação dos programas e assinatura de ordens de serviço para manutenção predial

publicado em 23/09/2026

Foto: Saev

A Saev Ambiental inicia, na próxima quinta-feira (1/10), um calendário de ações que reúne iniciativas de sustentabilidade, educação ambiental e melhorias estruturais em Votuporanga. A programação começa às 8h, no pátio da Saev Ambiental, com a implementação oficial do Moeda Verde Digital e do Sentinelas do Meio Ambiente, além da assinatura das ordens de serviço para a manutenção predial da autarquia.O calendário se estenderá até 5 de dezembro, data do aniversário da Saev Ambiental, quando estão previstas novas ações ambientais e institucionais, atividades de conscientização em escolas, um dia de doação de mudas e ações de sustentabilidade em Votuporanga.Entre as iniciativas que passam a ser oficialmente implementadas em outubro está o Moeda Verde Digital, programa voltado ao incentivo à destinação adequada de materiais recicláveis e à participação da população nas ações de sustentabilidade. A proposta utiliza recursos digitais para registrar a participação dos usuários e fortalecer as iniciativas de reciclagem.“Estamos iniciando um calendário de ações que reúne iniciativas importantes para a Saev Ambiental e para a população de Votuporanga. A implementação do Moeda Verde Digital e dos Sentinelas do Meio Ambiente amplia nossas ações de sustentabilidade e educação ambiental, enquanto a assinatura das ordens de serviço representa um avanço na manutenção e melhoria das nossas estruturas. São iniciativas que fazem parte de um planejamento que seguirá até dezembro e que reforçam nosso compromisso com uma Saev cada vez mais próxima da população e preparada para os próximos desafios”, disse o Superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho.Também será oficialmente iniciado o Sentinelas do Meio Ambiente, programa direcionado ao combate do descarte irregular, por meio da fiscalização tecnológica. A iniciativa prevê ações de fiscalização por drone, que irão monitorar os pontos críticos mapeados na cidade.Na mesma data, a Saev Ambiental realizará a assinatura das ordens de serviço para manutenção predial. Os serviços têm como objetivo atender às necessidades de conservação e melhoria das unidades da autarquia, contribuindo para as condições de trabalho das equipes e para o atendimento à população.Após o início das ações em outubro, a programação seguirá nos meses de novembro e dezembro, com atividades de educação ambiental, comunicação e participação da comunidade.O calendário terá seu principal marco durante o mês de dezembro, mês do aniversário da Saev Ambiental. Para o mês, estão previstas ações de conscientização em escolas, um dia de doação de mudas e ações de sustentabilidade.