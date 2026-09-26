Linhas seguirão itinerários de dias úteis nos dois turnos, com gratuidade para os eleitores

publicado em 29/09/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Eleitores de Votuporanga terão transporte coletivo gratuito para chegar aos locais de votação durante os dois turnos das eleições de 2026. No dia 4 de outubro, primeiro turno, os ônibus circularão seguindo os itinerários previstos para os dias úteis.Caso haja segundo turno, a mesma operação será adotada em 25 de outubro.A programação foi definida pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, em conjunto com a Justiça Eleitoral. A circulação será das 7h às 17h ou 17h50, de acordo com a linha.A medida busca facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e assegurar a oferta do transporte coletivo durante o período destinado à votação.“A operação especial foi organizada para garantir que os eleitores tenham transporte disponível e gratuito durante o período de votação. Com os horários e itinerários definidos previamente, a população pode se programar com antecedência para chegar aos locais de votação com segurança e tranquilidade”, destaca a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva.A Secretaria orienta os passageiros a consultarem previamente a linha que atende a região de seu local de votação e a programarem o deslocamento com antecedência. O itinerário completo pode ser consultado no Portal da Prefeitura, pelo link https://www.votuporanga.sp.gov.br/arquivos/horarios_de_Onibus_-_dia_Util_24102847.pdf, e também no aplicativo Conecta Votuporanga, acessando a opção “Transporte Coletivo”.