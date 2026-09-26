Roda de conversa realizada em Votuporanga reuniu psicólogo e psiquiatra para discutir prevenção do suicídio, emoções e a importância do cuidado ao longo de todo o ano

publicado em 26/09/2026

Faculdade Futura amplia diálogo sobre saúde mental em encontro aberto à comunidade (Foto: Futura)

A Faculdade Futura de Votuporanga realizou, na segunda-feira (21), uma roda de conversa sobre saúde mental, prevenção do suicídio e valorização da vida. Gratuito e aberto à comunidade, o encontro fez parte das ações do Setembro Amarelo e levou a discussão para além das salas de aula da instituição.A atividade contou com a participação do professor-doutor e psicólogo Tiago Moreno Lopes e do médico psiquiatra dr. José Rubens Naime. Os convidados abordaram a importância de reconhecer as emoções, conversar sobre o sofrimento emocional e ampliar o acesso à informação sobre prevenção e cuidado.Para José Rubens, a campanha ajuda a dar visibilidade a assuntos que ainda encontram resistência nas conversas do dia a dia. “É um mês que falamos da saúde mental e também da prevenção ao suicídio. É um período dedicado à discussão desses assuntos que normalmente não são discutidos”, afirmou o psiquiatra.Tiago Moreno destacou que o cuidado com a saúde mental também passa pela atenção aos próprios sentimentos. Segundo ele, abordar o tema é incentivar cada pessoa a observar o que sente e a reconhecer quando precisa de apoio. A roda de conversa ofereceu uma oportunidade para envolver estudantes e comunidade em uma reflexão sobre prevenção, cuidado e políticas públicas.A gestora da Faculdade Futura, Driely Cristina dos Santos, ressaltou que a iniciativa expressa o compromisso da instituição com a formação humana. “Para nós, da Faculdade Futura, promover um evento como este é reafirmar nosso compromisso com a formação humana e com a valorização da vida. O Setembro Amarelo nos lembra da importância de falar sobre saúde emocional, fortalecer a empatia e, principalmente, aprender a ouvir e acolher o outro.”Driely também destacou o papel da educação nessa discussão. “Acreditamos que a educação também transforma quando promove cuidado, respeito e humanidade. Que essa iniciativa possa sensibilizar nossa comunidade e mostrar que uma palavra de apoio pode fazer a diferença na vida de alguém”, afirmou.Ao abrir o encontro à população, a Faculdade Futura criou um espaço para tratar o tema de forma acessível e aproximar o ambiente acadêmico da comunidade. A atividade também reforçou a importância de manter a atenção à saúde mental durante todo o ano, para além das ações de conscientização realizadas em setembro. A roda de conversa foi realizada na sede da instituição, na avenida Vale do Sol. Confira nas fotos alguns momentos do encontro.