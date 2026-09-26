Em entrevista à Cidade FM, o candidato do Republicanos falou sobre saúde, infraestrutura, segurança pública, economia e defendeu suas posições políticas

publicado em 29/09/2026

Danilo Campetti, candidato a deputado estadual, esteve na tarde desta segunda-feira (28) nos estúdios da rádio Cidade FM Foto: A Cidade

Da RedaçãoA série de entrevistas do Grupo Cidade de Comunicação com candidatos da região nas Eleições 2026 recebeu, nesta segunda-feira (28), Danilo Campetti, candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Natural de Votuporanga e agente da Polícia Federal, ele apresentou o trabalho que afirma ter realizado durante sua passagem pela Assembleia Legislativa de São Paulo e apontou as demandas que pretende acompanhar caso seja eleito.Campetti recebeu 52.393 votos na eleição de 2022 e assumiu uma cadeira na Assembleia em junho de 2024, na condição de segundo suplente do partido. Na entrevista, ele recordou que obteve 3.734 votos em Votuporanga naquela disputa e disse esperar ampliar o apoio na cidade. “Votuporanga é a cidade do meu coração”, afirmou.Segundo o candidato, sua primeira indicação de emenda parlamentar destinou R$ 1 milhão à Santa Casa para a reativação do serviço de neurocirurgia. Ele citou ainda a parceria com a administração municipal e com representantes da instituição como parte de sua atuação na cidade.Um dos principais temas da conversa foi o Hospital Materno-Infantil em construção junto à Santa Casa de Votuporanga. Campetti disse que o projeto surgiu da necessidade inicial de dez leitos de terapia intensiva e foi ampliado para uma estrutura prevista de 104 leitos, dos quais 30 seriam de UTI neonatal e pediátrica.De acordo com os valores apresentados pelo candidato, o investimento previsto soma R$ 50 milhões, incluindo R$ 10 milhões para equipamentos que, segundo ele, foram prometidos pelo governador Tarcísio de Freitas para a etapa posterior à construção. Campetti afirmou que a unidade deverá atender pacientes de 52 municípios pelo SUS e indicou dezembro de 2027 como previsão para o início do atendimento.Questionado sobre reivindicações antigas de Votuporanga, Campetti apontou como próximo foco a melhoria do acesso a Simonsen, através de uma via marginal até o distrito. Também mencionou a ponte do Pacaembu, uma escola estadual para o bairro e intervenções viárias na região do Centro de Eventos.O candidato relacionou sua interlocução com o governo estadual ao andamento das obras na rodovia Péricles Bellini (SP-461). Disse ter acompanhado reuniões sobre o projeto e afirmou que trabalhará para encaminhar as demais demandas. Sobre o acesso a Simonsen, declarou que o assunto já está em articulação, inclusive com a ida do prefeito Jorge Seba a São Paulo na semana passada para falar sobre o assunto.A participação de Campetti em tratativas ligadas ao esporte também foi destacada por Marcelo Stringari, secretário municipal de Esportes e Lazer, que acompanhou a entrevista. Stringari relatou que procurou o então deputado quando o convênio para Votuporanga sediar os Jogos Abertos ainda dependia de assinaturas. Segundo o secretário, o documento foi assinado no último dia disponível para o procedimento com intermédio de Campetti.Campetti se definiu como um candidato de direita, defensor do conservadorismo nos costumes e de medidas para reduzir a atuação do Estado na economia. Entre as pautas que citou estão parcerias com a iniciativa privada, redução de impostos, apoio ao empreendedorismo e mudanças nas regras penais. Ele também mencionou projetos voltados à segurança das mulheres, ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, à saúde e ao agronegócio.Ao tratar de sua atuação legislativa, destacou uma proposta de incentivo ao emprego para mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo vítimas de violência doméstica e mães que interromperam a vida profissional para cuidar dos filhos. Segundo Campetti, a iniciativa foi incorporada a um programa estadual de superação da pobreza que combina acompanhamento das famílias, capacitação e encaminhamento ao trabalho.Na discussão sobre economia, o candidato defendeu a revisão de benefícios fiscais conforme o retorno em emprego e produção. Também criticou a reforma tributária, os juros e os gastos do governo federal.Na reta final da conversa, o candidato declarou apoio a Flávio Bolsonaro para presidente, Tarcísio de Freitas para governador e Derrite e André do Prado para o Senado. Para deputado federal, mencionou diferentes nomes com quem mantém articulações, sem indicar uma única escolha.Campetti encerrou a participação pedindo que os eleitores pesquisem a trajetória e as propostas dos candidatos e compareçam às urnas. O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro. A Rádio Cidade FM seguirá com a série de entrevistas e prepara uma cobertura especial no dia da votação.