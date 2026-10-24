Com atendimento a 207 alunos de Votuporanga e de outras sete cidades, instituição celebra uma trajetória de acolhimento, dedicação e compromisso com as pessoas com deficiência e suas famílias

publicado em 24/10/2026

Apae de Votuporanga: 54 anos transformando vidas e construindo uma história de inclusão (Foto: Apae)

Há histórias que se tornam parte da identidade de uma cidade. São construídas pelo trabalho de muitas mãos, pela confiança das famílias e pela disposição de fazer a diferença na vida do próximo. Assim é a trajetória da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga, que comemorou, na sexta-feira (16), 54 anos de serviços prestados à comunidade. Mais do que celebrar uma data, o aniversário representa o reconhecimento a uma instituição que faz do cuidado um compromisso diário. Ao longo de mais de meio século, a Apae tem contribuído para ampliar oportunidades, incentivar a autonomia e valorizar as potencialidades das pessoas com deficiência, oferecendo acolhimento também às suas famílias. Atualmente, a entidade atende 207 alunos de Votuporanga e de outras sete cidades da região. Por trás desse número estão pessoas com diferentes histórias, necessidades e conquistas, unidas pelo direito de aprender, conviver e participar da sociedade com respeito e dignidade. A presença regional da instituição reforça sua importância para além dos limites do município. Para as famílias atendidas, a Apae representa uma referência de apoio e uma parceira no desenvolvimento de seus filhos e familiares. Para a comunidade, é um exemplo de como solidariedade, conhecimento profissional e participação coletiva podem transformar realidades.O presidente da Apae de Votuporanga, Douglas José Gianotti, destaca a emoção de participar dessa história e reconhece a contribuição de profissionais, voluntários, famílias e parceiros para a continuidade dos atendimentos. “Olhar para a trajetória da Apae e ver que faz 54 anos que ela vem transformando realidades é uma emoção difícil de traduzir em palavras. Nossa missão ganha vida todos os dias através de histórias que não têm idade. Abrimos nossas portas para acolher o recém-nascido, a criança que dá seus primeiros passos na autonomia, o jovem que descobre suas potencialidades, e o idoso que encontra aqui um porto seguro de dignidade e carinho. Atendemos vidas, do início ao amadurecimento, sem barreiras, acolhendo os mais diversos tipos de deficiência com o respeito que cada ser humano merece”, afirma.A declaração traduz o sentido de um trabalho que acompanha diferentes etapas da vida. Cada avanço na autonomia, cada aprendizado e cada possibilidade de convivência têm valor para quem recebe o atendimento e para aqueles que compartilham essa caminhada. Nesse cotidiano, o cuidado se revela tanto na atuação dos profissionais quanto na atenção às particularidades de cada pessoa. Reconhecer necessidades, respeitar o tempo de desenvolvimento e incentivar habilidades são atitudes que dão significado à missão da entidade.Segundo Gianotti, a experiência acumulada ao longo dos anos fortaleceu a atuação da Apae em três pilares: saúde, educação especial e assistência social. Áreas que se complementam no propósito de oferecer atendimento e apoio às pessoas com deficiência e às suas famílias. “Na saúde, onde reabilitamos, aliviamos a dor e promovemos a qualidade de vida; na educação especial, onde provamos que não existem limites para o aprendizado e para o desenvolvimento intelectual e social; na assistência social, onde estendemos a mão, acolhemos as famílias e garantimos que ninguém precise caminhar sozinho”, ressalta. Essa integração ajuda a compreender a dimensão do trabalho desenvolvido pela instituição. O atendimento ultrapassa uma atividade isolada e considera a importância do aprendizado, do bem-estar, dos vínculos familiares e da participação social. Celebrar os 54 anos da Apae é, portanto, valorizar também os profissionais que colocam seus conhecimentos a serviço dessa missão. É reconhecer a dedicação de quem acompanha os alunos, incentiva suas conquistas e contribui para que o acolhimento esteja presente na rotina.O deputado estadual Carlão Pignatari também parabenizou a instituição pelo aniversário. Ao destacar a relevância da Apae para Votuporanga e região, o parlamentar mencionou os recursos destinados à entidade nos últimos anos. “São 54 anos de uma história de dedicação, acolhimento e inclusão. A Apae faz a diferença na vida de muitas famílias. Tenho um carinho enorme por essa instituição e muito orgulho de já ter destinado aproximadamente R$ 700 mil em recursos para veículos, equipamentos e melhorias nos últimos anos”, comentou. O apoio de diferentes setores da sociedade tem importância na continuidade dessa trajetória. Poder público, iniciativa privada, voluntários e comunidade podem contribuir para fortalecer uma instituição cujo trabalho beneficia famílias de toda a região. Essa participação também expressa uma responsabilidade compartilhada: construir uma sociedade mais inclusiva exige envolvimento e reconhecimento das iniciativas que promovem oportunidades e respeito às diferenças.O significado da Apae aparece de maneira especial nas palavras de quem vive seu cotidiano. Para Ana Lúcia Epaminondas Torres, de 20 anos, a instituição é um espaço de aprendizado, amizade e felicidade. “Gosto de realizar as atividades no caderno que a tia Márcia prepara, das atividades com o tio Alessandro, o tio Álvaro e os educadores sociais. Adoro as aulas de Educação Física, o artesanato, os lanches, as brincadeiras e, principalmente, fazer novas amizades e brincar com meus amigos”, conta. Entre atividades, descobertas e momentos de convivência, Ana Lúcia descreve uma rotina marcada pelo sentimento de pertencimento. Seu depoimento revela a importância de encontrar um ambiente em que se sinta respeitada e valorizada. “Aqui, vivo momentos especiais, aprendo coisas novas e me sinto acolhida, querida e respeitada. A escola faz parte da minha vida e me traz muita alegria! Gosto de estar aqui todos os dias, porque, além de aprender, construo amizades, compartilho sorrisos e me sinto realizada. Sou muito feliz por fazer parte dessa família!”, destaca. É em relatos como esse que a história da instituição ganha rosto e significado. As conquistas estão no aprendizado, mas também na amizade construída, na confiança para participar de uma atividade e na alegria de fazer parte de um grupo.Ao completar 54 anos, a Apae de Votuporanga reúne motivos para celebrar e agradecer. Sua trajetória carrega a contribuição de pessoas que, em diferentes momentos, dedicaram tempo, trabalho e recursos para manter vivo o compromisso com a inclusão. A data homenageia os alunos e suas famílias, as equipes de profissionais, os dirigentes, os voluntários e os parceiros que ajudam a escrever essa história. Cada contribuição integra um esforço coletivo que encontra sua maior razão de existir nas pessoas atendidas. Valorizar a Apae é reconhecer que uma comunidade se fortalece quando oferece condições para que todos possam desenvolver suas potencialidades. É também renovar o compromisso com um futuro de mais oportunidades, participação e dignidade.