Atos estão programados para a manhã e tarde de hoje; candidatos disputam o segundo turno da eleição presidencial

publicado em 24/10/2026

No primeiro turno, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro obteve 66% dos votos em Votuporanga Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado (24) é o último dia da campanha eleitoral para o segundo turno da eleição presidencial entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL). Em Votuporanga, apoiadores dos dois candidatos organizam carreatas ao longo do dia, com uma manifestação prevista para o período da manhã, em apoio a Flávio Bolsonaro, e outra à tarde, a favor de Lula.Pela manhã, será realizada uma carreata em apoio ao senador. A concentração dos participantes está marcada para as 9h22, na avenida do Pozzobon, em frente ao antigo Frigorífico 4 Rios. A saída está prevista para as 10h22, com chegada no Parque da Cultura.O ato foi convocado por apoiadores do candidato do PL, que disputa o segundo turno da eleição presidencial. Na convocação divulgada pelos organizadores, os participantes são convidados a comparecer usando roupas e acessórios nas cores nacionais, além de levar familiares e amigos para acompanhar a manifestação.No período da tarde, será realizada a carreata em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT. O ato é organizado pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Votuporanga.A concentração está marcada para as 15h, na sede do PT, localizada na rua Minas Gerais, nº 3.696. A saída da carreata está prevista para as 16h, com a proposta de percorrer diversas ruas da cidade.As duas mobilizações estão programadas para o último dia da campanha eleitoral do segundo turno e devem reunir apoiadores dos candidatos em diferentes regiões de Votuporanga.No primeiro turno, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro obteve 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula recebeu 26,78% dos votos válidos no município.No cenário nacional, os números informados apontam uma disputa mais equilibrada entre os dois candidatos. Flávio Bolsonaro teria alcançado 47% dos votos, contra 45% de Lula, resultado que levaria a definição da eleição para o segundo turno.O segundo turno é realizado quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Nessa etapa, os eleitores escolhem entre os dois candidatos mais votados, e vence aquele que conquistar a maioria dos votos válidos. A manifestação no Parque da Cultura integra as mobilizações de apoiadores de Flávio Bolsonaro durante a disputa presidencial.