Autarquia realiza reparos emergenciais para evitar impactos no abastecimento dos moradores; rede de água ainda está dentro do prazo de garantia
Autarquia realiza reparos emergenciais para evitar impactos no abastecimento dos moradores; rede de água ainda está dentro do prazo de garantia Foto: Saev
A Saev Ambiental notificou a empresa Loteamento Vivendas II de Votuporanga SPE Ltda., responsável pelo empreendimento Vivendas II, após ocorrências envolvendo vazamento na rede de água e a queda de um caminhão nas imediações da Rua Projetada 13 e da Rua Jefles Alves Ferreira.
A medida foi adotada porque as obras relacionadas às redes de distribuição de água, coletora de esgotos, incluindo as ligações domiciliares do loteamento, ainda estão dentro do prazo de garantia, o que torna a empresa responsável pela execução e pelos custos dos reparos necessários.
Para evitar que os problemas comprometam o atendimento à população local, a Saev Ambiental já realizou as intervenções emergenciais no sistema. O abastecimento de água na região já foi restabelecido, após a conclusão dos reparos iniciais realizados pelas equipes da Saev Ambiental. Com isso, o fornecimento foi normalizado no local, sem necessidade de manter a interrupção do serviço aos moradores do bairro.
Após a conclusão dos serviços, os custos dos reparos realizados pela autarquia serão formalmente repassados à empresa responsável pelo loteamento, que deverá efetuar o pagamento, conforme as obrigações previstas no período de garantia.
A Saev Ambiental reforça que acompanha as ocorrências e adota as providências necessárias para garantir a segurança operacional das redes e minimizar os impactos à população, sem deixar de responsabilizar os empreendimentos pela manutenção das estruturas que ainda estão sob garantia.