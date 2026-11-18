Autarquia realiza reparos emergenciais para evitar impactos no abastecimento dos moradores; rede de água ainda está dentro do prazo de garantia

publicado em 18/11/2026

Autarquia realiza reparos emergenciais para evitar impactos no abastecimento dos moradores; rede de água ainda está dentro do prazo de garantia Foto: Saev

A Saev Ambiental notificou a empresa Loteamento Vivendas II de Votuporanga SPE Ltda., responsável pelo empreendimento Vivendas II, após ocorrências envolvendo vazamento na rede de água e a queda de um caminhão nas imediações da Rua Projetada 13 e da Rua Jefles Alves Ferreira.A medida foi adotada porque as obras relacionadas às redes de distribuição de água, coletora de esgotos, incluindo as ligações domiciliares do loteamento, ainda estão dentro do prazo de garantia, o que torna a empresa responsável pela execução e pelos custos dos reparos necessários.Para evitar que os problemas comprometam o atendimento à população local, a Saev Ambiental já realizou as intervenções emergenciais no sistema. O abastecimento de água na região já foi restabelecido, após a conclusão dos reparos iniciais realizados pelas equipes da Saev Ambiental. Com isso, o fornecimento foi normalizado no local, sem necessidade de manter a interrupção do serviço aos moradores do bairro.Após a conclusão dos serviços, os custos dos reparos realizados pela autarquia serão formalmente repassados à empresa responsável pelo loteamento, que deverá efetuar o pagamento, conforme as obrigações previstas no período de garantia.A Saev Ambiental reforça que acompanha as ocorrências e adota as providências necessárias para garantir a segurança operacional das redes e minimizar os impactos à população, sem deixar de responsabilizar os empreendimentos pela manutenção das estruturas que ainda estão sob garantia.